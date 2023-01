A Covid-19 gyors terjedése Kínában visszafogta a 2022-es növekedést, de a közelmúltbeli újbóli megnyitás megnyitotta az utat a vártnál gyorsabb fellendülés előtt. A globális infláció a 2022-es 8,8 százalékról 2023-ban várhatóan 6,6 százalékra, 2024-ben pedig 4,3 százalékra csökken, ami még mindig a járvány előtti (2017-19), körülbelül 3,5 százalékos szint felett van – olvasható a washingtoni székhelyű szervezet, az IMF közleményében.

A kockázatok egyensúlya továbbra is lefelé billen, de a 2022. októberi WEO óta mérséklődtek a kedvezőtlen kockázatok. Számos gazdaságban a felgyülemlett kereslet erőteljesebb fellendülése vagy az infláció gyorsabb csökkenése valószínűsíthető.

A súlyos egészségügyi károk viszont Kínában visszafoghatják a fellendülést, Oroszország ukrajnai háborúja eszkalálódhat, és a globális finanszírozási költségek szigorodása súlyosbíthatja az adóssághelyzetet. A pénzügyi piacok is hirtelen ingadozhatnak a kedvezőtlen inflációs hírek hatására, míg a további geopolitikai széttöredezettség akadályozhatja a gazdasági fejlődést.

A legtöbb gazdaságban a megélhetési költségek válsága közepette továbbra is a tartós dezinfláció elérése a prioritás. Mivel a szigorúbb monetáris feltételek és az alacsonyabb növekedés potenciálisan hatással lehet a pénzügyi és adósságstabilitásra, makroprudenciális eszközöket kell alkalmazni és meg kell erősíteni az adósságátütemezési kereteket.

A Covid-19 elleni védőoltások felgyorsítása Kínában megóvná a fellendülést, ami pozitív, határokon tovagyűrűző hatásokkal járna. A költségvetési támogatást célzottabban kell a megemelkedett élelmiszer- és energiaárak által leginkább érintettekre irányítani, és vissza kell vonni a széles körű költségvetési könnyítési intézkedéseket.

A szabályokon alapuló multilaterális rendszerből származó előnyök megőrzése, valamint az éghajlatváltozás mérséklése érdekében a kibocsátás korlátozásával és a zöld beruházások növelésével elengedhetetlen a szorosabb multilaterális együttműködés.

Az euróövezetben a tavalyi 3,5 százalékos GDP-növekedés után az idén 0,7 százalékos bővülést vár az IMF, 0,2 százalékponttal magasabbat az őszi prognózisban jelzettnél, 2024-ban pedig 1,6 százalékos növekedést, ami viszont 0,2 százalékponttal alacsonyabb az októberben várthoz képest. Németország idei növekedési prognózisát 0,4 százalékponttal 0,1 százalékra javította az IMF, a jövő évit viszont 0,1 százalékponttal, 1,4 százalékra rontotta. A német GDP tavaly 1,9 százalékkal nőtt.

A fejlődő országokban 4 százalékos növekedést vár az idén és 4,2 százalékost jövőre az IMF. Az idei prognózist 0,3 százalékponttal megemelte, a jövő évit 0,1 százalékponttal rontotta az októberi várakozásához képes. Az országcsoport GDP-je tavaly 3,9 százalékkal bővült.

A világkereskedelmi forgalom tavaly 5,4 százalékkal nőtt, az idén az IMF prognózisa szerint 2,4 százalékkal, jövőre 3,4 százalékkal bővül. Az idei forgalomra vonatkozó adatot 0,1 százalékponttal, a jövő évit pedig 0,3 százalékponttal lejjebb vitte az IMF októberhez képest.

A Brent, a Dubai Fateh és az amerikai WTI nyersolaj árának egyszerű számtani átlaga az idén várhatóan 81,13 dollár, jövőre pedig 75,36 dollár lesz. Az idén 16,2 százalékkal csökken az olajár a tavalyihoz képest, ami az őszi prognózisban jelzettnél 3,3 százalékponttal nagyobb mérséklődési ütem. Jövőre várhatóan további 7,1 százalékkal esik az olajár, ez az októberi becslést 0,9 százalékponttal haladja meg.

A globális infláció a tavalyi 8,8 százalékról idén 6,6 százalékra, jövőre pedig 4,3 százalékra mérséklődik a friss előrejelzés szerint. Az őszi várakozáshoz képest az infláció idén 0,1 százalékponttal, jövőre 0,2 százalékponttal lehet magasabb.

A fejlett országokban a tavalyi 7,3 százalék után idén 4,6 százalékos, jövőre 2,6 százalékos inflációt vár az IMF, amely az idei és a jövő évi inflációs előrejelzését egyaránt 0,2 százalékponttal emelte. Az IMF az euróövezetben idén 5,7 százalékos, jövőre 3,3 százalékos, az Egyesült Államokban idén 4 százalékos, jövőre 2,2 százalékos, Japánban pedig az idén 2,8 százalékos, 2024-ben pedig 2 százalékos inflációval számol.

A fejlődő országokban az idén 8,1 százalékos, jövőre pedig 5,5 százalékos inflációt becsül a Valutaalap, amely az ősszel jelzetthez képest az idein nem változtatott, a jövő évit viszont 0,2 százalékponttal megemelte. Tavaly a fejlődő országokban 9,9 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak.

