India olyan szintre pörgette fel az orosz olaj vásárlását, ami már nem növelhető a CNBC-nek nyilatkozó elemzők szerint. A nagy növekedésnek indult, de még viszonylag szegény ázsiai ország számára döntő, hogy hordónként 20 dollárral olcsóbban vásárol, érthető, hogy minél többet szeretne belőle. Persze ha túl nagy a kereslet, a szankciós olcsó ár is felugrik, és más okok miatt is elérték a limitet.

Szankciós diszkont

Miután Oroszország tavaly februárban megtámadta Ukrajnát, a nyugati világ szankciókat léptetett életbe vele szemben, ami az olajra is vonatkozott. Sok európai ország beszüntette az orosz olaj importját, és ma ezt már a szankciók is előírják: kivételt azok az országok képeznek, köztük Magyarország, akik csak csővezetéken tudnak hozzájutni az olajhoz tengeri kikötő híján.

Az orosz olaj ára így visszaesett, jelentős diszkonttal kezdett forogni a Brent típushoz képest. Később a G7 országok meg is szabták a limitet, hogy milyen áron szállíthatják és biztosíthatják nyugati cégek az orosz olajat, ez az érték most 60 dollár hordónként, és nagyjából ezen a szinten is veszik.

Nagy, de költségérzékeny ország

A kieső exportot Oroszország pótolni akarta, ezért olyan országokat célzott, amelyeket nem akadályoznak a vásárlásban szankciók. Így a legnagyobb importőrök, Kína és India kerültek előtérbe, utóbbi különösen rákapott a lehetőségre: immár olajimportjának 40 százaléka érkezik onnan, miután június már a tizedik hónap volt, hogy nőtt az indiai import. Ez így már napi 2,2 millió hordót ért el, ami az orosz olajexport közel harmadát jelenti.

Elérte a csúcsot

Az elemzők szerint ez a mennyiség nem is lesz fenntartható, miután Oroszország augusztustól önként tovább csökkenti exportját napi félmillió hordóval. Kétségtelen, hogy India olajfogyasztása az év első öt hónapjában magasabb, mint a júniustól négy hónapon át tartó monszun idején, amikor kisebb a mobilitás.

India mindazonáltal ma már a világ harmadik legnagyobb olajfelhasználója az USA és Kína után, így komoly tényező az importpiacon. Az orosz export ugyanakkor júniusban napi 600 ezer hordóval 7,3 millió hordóra csökkent, és ezt követi az újabb 500 ezer hordó augusztusban. Oroszország vélhetően azért ment bele ezekbe a csökkentésekbe, mert túl alacsonynak találta az árat, túl nagy volt a diszkont a Brenthez képest.

Nem tart örökké

Elvileg ugyan növelhetné India az orosz importot akár 100 százalékosra is, de ezt már a közel-keleti eladók is igen rossz szemmel néznék, és azért ezt nem hagyhatja kívül a nagy ország. Hosszabb távon a mostani helyzet vélhetően nem marad fönn, hisz a háború nem tart örökké, ennek megfelelően a miatta bevezetett szankciók, így az árkülönbség sem.

Optimalizálás

Ráadásul, ha most túl sokat vásárolni India, óhatatlanul emelkedne az orosz olaj ára, és igaz, hogy a G7 országok 60 dolláron limitálták azt, de ha nem nyugati hajók szállítják az olajat, akkor ez nem is érvényesíthető. Ennél is fontosabb, hogy ha nagyon lecsökkenne az árkülönbözet, akkor már India is rosszul járna, ezért neki is érdemes úgy gondolkodnia, hogy az ár és a vásárolt mennyiség az optimális megtakarítást nyújtsa.