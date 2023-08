Az eurostat adatai alapján Európa-szerte csökken az infláció, és noha még mindig az élen állunk a 17,5 százalékos értékkel, a helyzet már nem olyan elkeserítő, mint pár hónapja volt. A tényleges, rövid távú infláció ugyanis, amely az elmúlt pár hónap adataira vonatkozik, már egészen alacsony, évesített szinten lényegében nem is haladja meg a jegybanki célt.

Bázishatás

A hivatalos adatok azonban minden hónapban az egy évvel korábbira azonos hónaphoz viszonyítanak, így még a tavaly év végi, idei év eleji infláció hatása benne van: ez a bázishatás. Ugyanakkor ennek alapján, ha nem lesznek rendkívüli események a következő hónapokban, kiszámítható a várható adat egy évre előre, és nem kizárt, hogy az első helyről még idén lekerülünk a várhatóan egyszámjegyű értékkel. Jövő év közepén pedig jó esetben már nem is lesz túl nagy eltérés általában az országok között, miután várhatóan nem is lesz 6-7 százalék feletti érték.

Mérséklődött az infláció, de még óvatosan vásárolunk Továbbra is a legfrissebb akciókat böngészik a vásárlók, és bár attól függetlenül is olcsóbb lett jó néhány termék, de még mindig sokba kerül a hétvégi bevásárlás.

Régiónk az élen

A jelenlegi lista szerint az élvonalban tágabb régiónk, azaz az uniós felzárkózó része tartózkodik, ami nem meglepő, egyrészt a korábbi orosz energiafüggőség nagy mértéke miatt, másrészt a gyorsabb gazdasági növekedésből adódó esetleges túlfűtöttség hatása jelentkezik az inflációban. Külön érdekesség, hogy utánunk közvetlenül a visegrádi országok, vagyis a gazdaságilag hozzánk legközelebb álló országcsoport következik 10 százalék körüli szintekkel.

Magas lóról nagyot esni

A fejlett országok csoportjából Ausztria áll az első helyen 7 százalékkal, miközben az eurózóna átlaga 5,5 százalék. Utóbbi vélhetően lassabban fog csökkenni, hisz már most sem magas, és a jegybanki cél megközelítése már nehezebb, hosszabb folyamat, míg a kiugróan magas szint gyorsan tud esni. A mondás szerint magas lóról lehet nagyot esni: ez most a magyar inflációra jó értelemben érvényes, pláne, hogy a jelenlegi érték is nagyrészt a gyorsan múló bázishatás eredménye.

Radikálisabb megoldást válaszott a kormány

„Üstökön ragadtuk az inflációt, egy radikálisabb megoldást választottunk. Az árspekuláns multikat rá kellett venni, hogy hagyják abba az indokolatlan áremelést. Ami sok, az sok!” – erről Orbán Viktor beszélt pénteki rádióinterjújában. A kormányfő szerint már augusztusban szép eredményekről számolhat be, biztos abban, hogy év végére, pontosabban október és december között egy számjegyű lesz az infláció.

A miniszterelnök számára meg van tiltva a jóslás, de az év végére egy pozitív nullát szeretnék elérni

– mondta a gazdasági kilátásokkal kapcsolatban a kormányfő.

Viták vannak a kormányon belül is a bérekről és az infláció letöréséről. A 2024-es költségvetés – amit már elfogadott a parlament – hat százalékos inflációval számol, ez a minimum, amit el kell érni. Ha minden jól alakul, akár öt százalékra is le tudunk menni, ez már egy elviselhető infláció.