Két éve a legalacsonyabb értékre, 4 százalékra csökkent az USA inflációja májusban. Ez meglehetősen kedvező érték, miután a tetőzés 9 százalék körül volt, ami akkor 41 éve a legmagasabb értéknek minősült. Áprilisról májusra mindössze 0,1 százalékos volt az árak növekedése, ami még kedvezőbb képest fest.

Az élelmiszerek és energiaárak nélkül számított maginfláció magasabb lett, ennek értéke 5,3 százalék, viszont a tetőzés óta ebben a mutatóban is a legalacsonyabb értéket láthatjuk. Ez a folyamat, miszerint a maginfláció magasabb, mint az átlagos inflációs adat, máshol is jellemző, és leginkább azt mutatja, hogy az élelmiszer-, és energiaárak, melyek először kezdtek emelkedni, először is stabilizálódtak, sőt, esetenként csökkentek is.

A folyamat összességében kedvező, a 2 százalékos jegybanki cél már nincs is olyan messze.

A Fed esetében így végképp megszűnhet a nyomás, hogy még emeljen a jelenleg 5,25 százalékos kamaton, sőt, elképzelhető, hogy a kamatcsökkentés előbb kezdődhet, mint amire eddig számítani lehetett.

Ehhez vélhetően még több hónap kedvező adata szükséges, de ilyenkor a várakozásokban megjelenik a korábbi kamatcsökkentés, és ez a dollár árfolyamában is mutatkozik, amely 1,08 lett az euróhoz képest (tavaly szeptemberben 0,96-os értéket is láthattunk).

Miután az Európai Központi Banktól még emelést várnak a héten, a két kamat közti különbség most csökken, de ha az eddig vártnál korábban kezdődik az amerikai kamatcsökkentés, akkor egy szintre is kerülhet a világ két legnagyobb jegybankjának alapkamata, amire igen rég nem volt példa. Jelenleg az EKB alapkamata 3,75 százalék, ezt fogják a várakozások szerint 4 százalékra emelni.

A mostani amerikai inflációs adat hatással lehet világszerte az inflációs várakozásokra, hisz mégiscsak a világ legnagyobb gazdaságáról van szó. Ugyan Európában a háború és az ennek következtében fellépő tavalyi energiaárrobbanás jóval nagyobb inflációs nyomást eredményezett, mára azonban megszűnt ez a nyomás, így a leginkább az inflációs várakozások a meghatározók. Most minden figyelem a Fed szerda esti döntésére és kommunikációjára fog összpontosulni, hisz az adat lényeges változást hozhat az előző hónaphoz képest.