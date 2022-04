Kínának választania kell: vagy elítéli Oroszország kegyetlen háborúját Ukrajna ellen, vagy elveszti a hitelességét a világ közvéleménye előtt - mondta az Atlantic Council kutatóintézetben tartott beszédében Janet Yellen, az Egyesült Államok pénzügyminisztere a Reuters tudósítása szerint. Azok, akik aláássák a Moszkva ellen bevezetett nyugati szankciókat, gazdasági következményekre számíthatnak - utalt arra, hogy az orosz-kínai kereskedelmi kapcsolatok a háború ellenére virágzanak.

Yellen erősen reméli, hogy Peking felhasználja a Kremllel kialakított "különleges kapcsolatát" arra, hogy rávegye az orosz vezetést a háború befejezésére. Szerinte rövidlátó politika a pálya széléről nézni, ahogy az oroszok gyötrik a szomszédjukat. Kína magatartása a háborúval kapcsolatban befolyásolni fogja világ hajlandóságát arra, hogy elfogadja az ázsiai ország nemzetközi gazdasági szerepének erősödését.

Kapcsolódó Erősebb és veszélyesebb fegyvereket küld Biden az ukránoknak

Az amerikai pénzügyminiszter arra is figyelmeztetett, hogy Kína és a Nyugat a következő időszakban egyre nehezebben tudja majd elválasztani egymástól a gazdasági és a geopolitikai, nemzetbiztonsági kérdéseket. Akármilyen geopolitikai stratégiát követ is Peking, az orosz invázió elnéző kezelése elfogadhatatlan. Kína nem várhatja, hogy a jövőben bárki elfogadja, ha a területi egységének védelmére hivatkozik, ha most nem foglal egyértelműen állást Moszkvával szemben.

Ne zilálják szét!



Ugyanakkor kérdésekre válaszolva Yellen azt mondta, hogy az USA-ak és Kínának együtt kell működnie, hogy elkerüljék egy kétpólusú pénzügyi világrendszer kialakulását, amely szétválasztaná a világ demokráciáit és autokratikus rendszereit. A kétpólusú világ kialakulása helyett meg kellene őrizni Kína mély integrálódását a világgazdaságba. Ez azonban nehezíti, hogy az USA nemzetbiztonsági kockázatot lát a kínai vállalatok és az állam szoros összefonódásában.

Yellen emellett aggódik amiatt, hogy Peking merev járványkezelése - amelyben akár egész városokat lezárnak, ha felüti a fejét a fertőzés -, hozzájárul a vállalatok nemzetközi beszállítói láncának szétzilálódásához, ami gátolja a gazdaság kilábalását a járvány okozta válságból. Részben ezért támogatja, hogy az amerikai cégek az USA-val barátibb viszonyt ápoló országokban működő partnerekkel szerződjenek a beszállításokra.