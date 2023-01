Joe Biden amerikai elnök a Fehér Házban jelentette be a döntést, mondván, hogy a tankokra azért van szükség, hogy az ukránok „javíthassák a nyílt terepen való manőverezési képességüket” az oroszokkal szemben – írja a Reuters.

Az amerikai elnök a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy Lloyd Austin védelmi miniszter javaslatára 31 harci járművet juttatnak el Ukrajnába alkatrészekkel együtt, ami hosszú távon fenntarthatóvá teszi az eszközök használatát az ukrán haderő számára.

Joe Biden elmondta, hogy a harckocsik szállítása a szövetségesekkel egyeztetve történik.

Nem sokkal azután, hogy kedden kiderültek az amerikai tervek, Olaf Scholz német kancellár bejelentette, hogy német Leopardok indulnak Ukrajnába. Múlt héten a kancellár azt mondta amerikai törvényhozóknak, hogy Berlin csak akkor hagyná jóvá az átadást, ha az Egyesült Államok előbb saját tankjait adományozza.

Az amerikai és német harckocsik átadása jelentős fejleményt jelentene a Nyugat-Ukrajna felfegyverzésére irányuló erőfeszítéseiben. A legmagasabb ukrán tisztviselők, köztük Volodimir Zelenszkij elnök, hetek óta tankokért könyörögnek, mivel Kijev felkészül az újabb orosz offenzívákra az ország keleti részén.

Norvégia Leopard harckocsikat küld

Norvégia is küld Leopard 2 harckocsikat Ukrajnának – jelentette be szerdán Björn Arild Gram norvég védelmi miniszter az NRK helyi közszolgálati rádiónak nyilatkozva. Az MTI szemléje szerint a tárcavezető elmondta, Norvégia támogatja, hogy Ukrajnának harckocsikat küldjenek a nyugati országok, s hozzá is fog ehhez járulni. Hangsúlyozta, hogy mindezt partnereik és szövetségeseik széles körű együttműködésének keretében teszik.

A tárcavezető nem árulta el, hogy a skandináv ország 36 darab Leopardjából mennyit adnak át az ukrán hadseregnek, de azt pontosította, hogy a Leopard 2 A4 típusról van szó.

Nem sokkal korábban a német kormány bejelentette, hogy 14 Leopard 2 típusú harckocsit fog szállítani Ukrajnának. A segítség újabb részeként Németország emellett összehangolja az Ukrajnát ugyancsak Leopardokkal támogató partnerek tevékenységét.