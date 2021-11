Komoly következményekkel jár a kínai gazdaság számára az, hogy Peking egy ideje elkezdte szorítani a gyeplőt az ország ingatlanszektorán. A gazdasági növekedési üteme komolyan visszaesik jövőre és az után is, a nagy befektetési bankok már 5 százalék alatti GDP-bővüléssel számolnak. Ez rosszabb, mint a tavalyi Covid-járvány által sújtott esztendőé, utoljára az 1990-es években tapasztalt az ázsiai ország ilyen gyenge teljesítményt - írja összefoglalójában a Bloomberg.

Ez nagy visszaesésnek számít a járvány előtt megszokott 7 százalék feletti növekedési ütemhez képest, és figyelembe véve az ország gazdaságának szerepét a világgazdaságon belül, komoly következményekkel járhat más országokra nézve. A kisebb kínai növekedés ugyanis érinti az olyan nyersanyagexportőr országok teljesítményét, mint például Ausztrália és Indonézia, és a kínai fogyasztók visszafogottabb költései hatással lesznek olyan cégek teljesítményére is, mint az Apple vagy a Volkswagen.

Korábban az volt a feltételezés a témával foglalkozó közgazdászok között, hogy a kínai gazdaság számára egy tartós 6 százalék alatti növekedési ütem olyan, mintha más ország recesszióba kerülne.

Irányt váltott a kínai vezetés

Az elemzők számára kezd világossá válni, hogy a Kommunista Párt döntéshozói komolyan gondolták azt a járvány alatt, hogy ezúttal nem az ingatlanszektort próbálják a visszaesés után élénkíteni. Korábban ugyanis ez volt az automatikus gyakorlat, amikor a kínai gazdaság fékezni kezdett. A mostani hivatalos álláspont szerint azonban az ingatlanpiaci túlkínálat kifejezetten fenyegetést jelent a gazdasági stabilitásra, és emiatt az állami támogatásokat inkább a technológiai szektor és az ipar irányába kell irányítani a lakáspiac helyett.

Hszi Csin-Ping elnök személyesen is részt vesz az ingatlanpiaccal kapcsolatos politika alakításában, ő úgy véli, a szektor túl nagyra nőtt. Így a minisztériumok nem mernek könnyíteni a szektor helyzetén az ő engedélye nélkül - mondta a hírügynökségnek Chen Long, a pekingi székhelyű Plenum tanácsadó cég szakértője.

Rob Subbaraman, a Nomura vezető elemzője szerint a kínai gazdaság növekedése egészen 4,3 százalékig lassulhat az idei 7,1 százalékról, s ez közvetlenül fél százalékponttal visszaveti majd a globális gazdaság bővülési ütemét. Peking egyértelműen hajlandó feláldozni egy kis növekedést a stabilitás érdekében - tette hozzá az elemző.

A zéró Covid visszaüt

A kínai gazdaságot tovább gyengítheti az is, ha a kormány ragaszkodik a zéró Covid politikához. Azaz ha az ország valamelyik részén felüti a fejét a koronavírus-fertőzés, arra azonnal széles körű lezárásokkal reagálnak, megbénítva ezzel egy időre egy-egy országrész működését. Ha az ország továbbra is ragaszkodik ehhez a megközelítéshez, akkor a növekedés jövőre 4 százalékra is visszaeshet - véli Tao Wang, a UBS vezető kínai-elemzője.

A nagy kérdés azonban mégiscsak az ingatlanszektor. Az országban minden évben 900 millió négyzetméternyi új lakás épül, így a kapcsolt szektorokkal együtt (cementgyártás, acélipar) súlya 20-25 százalékos a GDP-ben. Ha ez az ágazat lassul, akkor azt nincs, ami ellensúlyozza.

Adóval vetnék vissza az ingatlanvásárlási kedvet

Az Evergrande ingatlanfejlesztő csőd közeli helyzete nyomán már most is masszívan érezni a lassulást. Októberben év/év alapon 33 százalékkal esett vissza a megkezdett új-lakás építések száma, ez rekordnak számít. Bár a Kínai Népbank (az ország jegybankja) arról számolt be, októberben némileg élénkült a jelzáloghitelezés az országban, a kormány bejelentette, hogy egy új ingatlanadó bevezetését mérlegeli. Ennek célja, hogy csökkentse az emberek kedvét a befektetési célú ingatlanvásárlásra. Az intézkedés nyilván nem az ingatlanszektor élénkítésének irányába hat.

Mindezek eredményeként az elemzők most azt várják, jövőre 10 százalékkal is visszaeshet a megkezdett újlakás-építések volumene. Eközben azonban Peking igyekszik mindent megtenni a politikai stabilitás megőrzése érdekében, így a már megkezdett lakásépítési projektek befejezését támogatni fogják. Kínában ugyanis általános modell az építések vásárlók általi előfinanszírozása, így ha sok projekt dőlne be, az komoly elégedetlenségi hullámot vonhatna maga után, amire már volt példa az Evergrande-ügyben.

Pesszimisták az szakértők, lassulást várnak

A befektetési bankok mindenesetre pesszimisták, a Morgan Stanley az ingatlanberuházások alig 2 százalékos emelkedését várja jövőre, míg a UBS 5 százalékos csökkenést vár. A Goldman Sachs szerint pedig az ingatlanszektor gyenge teljesítménye egészen 2025-ig évi egy százalékponttal rontja a kínai növekedést.

Az igazi kérdés a Bloomberg összefoglalója szerint az, hogy Peking valóban kordában tudja-e tartani az ingatlanszektor lassulását, vagy pedig az egy lefelé tartó spirált indít el. Például úgy, hogy az árak esését látva a lakosság már nem szeretne olyan tempóban ingatlant vásárolni, és ez az árak további esését hozza magával. Ha ez bekövetkezne, annak az előrejelzettnél is negatívabb következményei lehetnének Kínára és az egész világra nézve.