Kína tavaly már az elektromos autók legnagyobb piaca lett, de míg máshol a Tesla uralja a piacot, itt a helyi gyártók és erősen képviseltetik magukat, és kezd is kialakulni melyik, mennyire sikeres. A folyamat azonban egy kaotikus kezdésből alakult ki, amikor egyszerre rengeteg kisebb vállalkozás alakult az iparágban, és az autópiacon, de leginkább az autómegosztó vállalkozások túlburjánzása hajtotta az igényt.

Buborékok minden szektorban

2018-ban a biciklimegosztó illetve rövidtávú bérlő iparág burjánzott túl és pukkadt ki, rengeteg csődbe ment céget és eldobott biciklit eredményezve. Ez most elérte az autómegosztó cégek piacát is, ennek eredménye az óriási kvázi roncstelepek kialakulása. A folyamat elvileg nem logikus, hisz a használt autóknak rendszerint stabil piaca van, így a csődbe menő cégeknek, vagy akár felszámolóiknak értékesíteni kellene azokat.

Ezen a ponton azonban jelentkezik egy tényező, ami a technikai fejlődéssel függ össze, valamint azzal, hogy

az elektromos autók gyártása ugyan olyan túlburjánzássá alakult a nagy ázsiai országban, mint a bicikli-, és autómegosztóké, vagy épp a most összeomló ingatlanszektoré.

A folyamatot a kormány is fűtötte, miután támogatni akarták az elektromos autók gyártásának felfuttatását, mint stratégiai iparágat.

Kezdeti nehézségek, rövid hatótáv

Kezdetben azonban a még igen kis távot megtenni képes, szerény akkumulátorral szerelt autókra nem volta vevők, de a gombamód szaporodó autómegosztók felvásárolták őket. A fejlődés azonban gyors volt: a 100 km-t is alig megtevő első járműveket gyorsan követték a jobb minőségű, egyre nagyobb távot megtenni képes újabb autók, így a korábbiak nem voltak vonzók, senkinek nem kellettek. Most, mikor kipukkadt az autómegosztó-lufi, ráadásul a talpon maradt cégek is jobb autókat vesznek, ezek a kezdeti elektromos járművek már senkinek nem kellenek.

Fejlődés és konszolidáció

A folyamatot jól mutatja, hogy 2019-ben még 500 elektromos autó gyártó cég volt az országban, mára a szám 100-ra csökkent. Mondhatjuk, hogy boldog-boldogtalan belevágott a vállalkozásba, amihez az állami támogatás nagy ösztönző erő volt. Ennyi gyártó még jó minőség mellett sem maradhatott volna fenn, bármilyen nagy is a piac. A járművek minőségének javulása, az egy töltéssel megtehető út megnövekedése meghozta a keresletet is, tavaly már minden harmadik eladott új autó elektromos vagy hibrid volt Kínában.

A Bloomberg szerint a világ elektromos autóinak 60 százaléka Kínában fut, sőt, a töltési infrastruktúra is itt a leginkább kiterjedt, ugyancsak állami támogatásnak köszönhetően. Az iparág konszolidálódik, de a kezdeti túlburjánzás és szerény minőség hatására kialakultak a hatalmas roncstelepek, melyekkel kezdeni kellene valamit. Van olyan város, ahol már programot hirdették szétszerelésükre és az újrahasznosításra (az akkumulátorok sok olyan értékes fémet tartalmaznak, melyek felhasználhatók az új akkumulátorok gyártásánál).