Az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő, amszterdami székhelyű ügynökség közleményében arról tájékoztatott, hogy vészhelyzeti munkacsoportja (ETF) vizsgálatai szerint azoknak a szervezete, akik intradermális, azaz bőrbe adott injekcióként kapták a himlő elleni Imvanex vakcinát, hasonló mennyiségű antitesteket termelt, mint azoknak, akik szubkután, azaz a közvetlenül a bőr alatti kötőszövetbe kapták az oltóanyagot - írja az MTI.

Mivel az intradermális oltáshoz csak az oltóanyag egyötöde szükséges a szubkután injekcióhoz képest, a módszer sokkal több ember beoltását teszi lehetővé a rendelkezésre álló vakcinával. Azonban az intradermális oltásnak nagyobb a bőrirritáció kockázata - állapította meg az EMA.

Ajánlásában az uniós ügynökség hangsúlyozta: a nemzeti hatóságok ideiglenes intézkedésként dönthetnek úgy, hogy az Imvanex oltóanyagot intradermális injekcióként, alacsonyabb dózisban alkalmazzák a veszélyeztetettek védelme érdekében.

Ötször több ember lehet beoltani



Sztella Kiriakídisz, az Európai Bizottság egészségügyért felelős biztosa közleményében "rendkívül fontosnak" nevezte az EMA döntését, mivel ötször annyi ember beoltását teszi lehetővé az EU-ban rendelkezésre álló vakcinakészlettel.

Az új módszer több veszélyeztetett és egészségügyi dolgozók számára biztosít hozzáférést a védőoltáshoz - tette hozzá az uniós biztos.

Magyarország is kapott vakcinát



Magyarországon is megjelent a majomhimlő, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) legutóbbi közleménye szerint augusztus 14-ig 62 ilyen esetet diagnosztizáltak. A NNK azt is bejelentette, hogy megérkezett Magyarországra is az uniós keretből a majomhimlő elleni védőoltás: a 2560 adag vakcina 1280 ember oltására elegendő.

Dán himlő elleni oltást rendeltek



Az Európai Gyógyszerügynökség június végén kezdte meg a dániai székhelyű Bavarian Nordic biotechnológiai vállalat Imvanex nevű, himlő elleni oltóanyagának folyamatos felülvizsgálatát annak érdekében, hogy a vakcina használatát kiterjessze az emberek majomhimlővel szembeni védelmére is. Az Imvanex jelenleg nagyon korlátozottan érhető el az Európai Unióban.

Az Európai Bizottság június közepén kötött szerződést a Bavarian Nordic vállalattal vakcinájának szállításáról. A megállapodás június végétől elérhetővé teszi az oltóanyagokat valamennyi uniós tagállam, valamint Norvégia és Izland számára.