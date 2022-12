Az Európa felkészült egy újabb Covid-hullámra című cikkünkben már foglalkoztunk vele, hogy Kínában azóta tört ki a vírus, amióta az ottani kormány felhagyott a szigorú Zero Covid politikájával. A terjedés mértékével kapcsolatos bizonytalanság arra késztette az országokat, köztük az Egyesült Államokat, hogy új beutazási korlátozásokat fontolgassanak. Az olasz kormány a tervek szerint a szerdai kabinetülésen vitatja meg a vizsgálatokkal kapcsolatos információkat - számolt be róla a Bloomberg.

A hvg.hu megkereste a Kormányzati Tájékoztatási Központot és a Koronavírus Központot, hogy hazánkban várható-e bármilyen, a Kínából érkezőket érintő beutazási korlátozás, tesztelés a repülőtéren, vagy hasonló intézkedés.

A portál választ a Nemzeti Népegészségügyi Központtól (NNK) kapott:

a Nemzeti Népegészségügyi Központ folyamatosan monitorozza az akut légúti fertőzéseket okozó vírusokat, amelyről rendszeresen tájékoztatja a lakosságot, figyelemmel kíséri az aktuális járványügyi helyzetet, és indokolt esetben javaslatot tesz a szükséges járványügyi intézkedésekre.

- olvasható.

Az NNK kiemelte, Magyarországon a COVID-19 járvány jelenleg mérsékelten zajlik, ami köszönhető a magas átoltottságnak is: 3 903 679 fő a harmadik, 413 303 fő már a negyedik oltását is megkapta. A Nemzeti Népegészségügyi Központ felhívta az oltás felvételére, mert, mint írják a vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban.