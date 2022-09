Világszerte 608 602 524 ember fertőződött meg eddig a koronavírus okozta járványban, a halálos áldozatok száma pedig 6 514 411 - közölte az amerikai Johns Hopkins Egyetem magyar idő szerint hétfő reggel.

Egy nappal korábban 608 297 009 fertőzöttet tartottak nyilván, ez egyben azt is jelenti, hogy az utóbbi huszonnégy órában alig több mint 305 ezer új esetet regisztráltak, ez pedig a fele az elmúlt hét napban feljegyzett 600 ezer feletti napi átlagnak. Vasárnap szintén hasonló adatok születtek, így a legfrissebb adatok a járvány terjedésének lassulását mutatják.

A fertőzés 193 országban és régióban van jelen. Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek. A hétvégi adatoknál pedig azt is figyelembe kell venni, hogy eltérő ütemben érkezhetnek be az adatok, így biztosat a járvány lassulásáról inkább csak a hét közepén megjelent adatok alapján lehet mondani.

A hivatalos adatok szerint a SARS-CoV-2 nevű vírus okozta Covid-19-nek az Egyesült Államokban van a legtöbb fertőzöttje, 95 250 705. A halálos áldozatok száma 1 050 323 - írja az MTI. Indiában 44 495 359 fertőzöttet és 528 150 halálos áldozatot jegyeztek fel. Franciaországban 34 898 909 fertőzöttet és 155 508 halálos áldozatot regisztráltak. Brazíliában 34 516 739 fertőzöttről és 684 813 halálos áldozatról tudni. Németországban 32 452 250 fertőzöttet és 148 299 halottat tartanak nyilván.