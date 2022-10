Az őszi szezonra foglalt repülőjegyek több mint fele, közel 52 százaléka egyirányú volt a 18-25 éves korosztály részéről – írja közleményében a Kiwi.com. Az utazási portál szerint ez arra utal, hogy a generáció tagjai közül többen is a tanulmányaik miatt utaznak.

Kiderült az is, hogy a 18-25 évesek ősszel szívesen vásárolnak olcsóbb repülőjegyet. A nyári hónapokhoz képest idén októberben 25 százalékkal, (átlagos jegyár 78 euró), novemberben pedig 37,5 százalékkal (átlagos jegyár 65 euró) olcsóbbak a Magyarországról európai célállomásokra szóló repülőjegyek. Ráadásul a Z generáció tagjai nemcsak szórakozásból utaznak ősszel, hanem azért is, hogy külföldi egyetemeken kezdjék el vagy folytassák tanulmányaikat.

Az Engame Akadémia adatai szerint ebben a tanévben mintegy 16 ezer magyar diák tanul külföldön, akik leggyakrabban Hollandiát, Ausztriát, Németországot, Dániát, az Egyesült Királyságot és az Egyesült Államokat választják.

A nyári hónapokhoz hasonlóan ősszel is Olaszország vezeti a fiatalok foglalási listáját, de a TOP10-es listán szerepel Hollandia, Németország és az Egyesült Királyság is, amelyek tanulás szempontjából is felkapott célországok.

A retúrjegyet vásárlók 44 százaléka legfeljebb háromnapos szabadságra megy, 30 százalékuk pedig négy-hat napot tölt választott desztinációján. A fiatalok által leginkább kedvelt európai városok közé tartozik Párizs, London, Milánó és Barcelona, de Berlin, Madrid, Porto és Athén is szerepel az első húszban idén ősszel.