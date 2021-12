A német-lengyel határoz közel élő németek észrevették, hogy ha átruccannak a szomszédba tankolni, akkor 30 eurócentet (110 forint) is megspórolhatnak literenként az üzemanyag-vásárláskor – írja a Notes From Poland. A különbség elsősorban annak köszönhető, hogy a lengyel kormány az inflációra válaszul csökkentette az üzemanyagokra kivetett adót, amit még egy ideiglenes áfamérsékléssel is megfejeltek.

A határ menti területek német nyomtatott sajtója napról napra tájékoztatja olvasóit, hol érdemes tankolniuk, miközben a lengyel oldalon a megnövekedett keresletre reagálva egymás után nyitnak az új benzinkutak. A shopok bejáratánál német nyelvű tájékoztatók tudatják az autósokkal, hogy a kútnál eurót is elfogadnak fizetőeszközként.

Egy átlagosnak mondható 50 literes tank feltöltésekor az élelmes német szaki 15 eurót (5500 forint) spórolhat meg a lengyelországi kerülőnek köszönhetően. Ha dohányzik is vagy van kedve seftelni a füstölni valóval, akkor cigarettát is vehet kartonszámra. A dohánytermékek ugyanis hagyományosan jóval olcsóbbak Lengyelországban, mint Németországban.