Bár a koronavírus-járvány minden ágazatban felpörgette a digitalizációt, egy felmérés szerint a turizmus a legkevésbé digitalizált szektor, illetve a tulajdonosi kör jellemzően az idősebb generációból áll - mondta sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján Rasztovits Dávid, a Digitális Turizmus Zrt. vezérigazgatója a Maszol tudósítása szerint. A turizmus és informatikai ágazatok képviselőit tömörítő Digitális Turizmus Szövetség Székelyföldön is terjeszkedik.

A szakember szerint gyors paradigmaváltásra van szükség, nincs idő arra, hogy évek alatt vezessék be a fejlesztéseket, ám a digitális fejlesztések előnye, hogy gyorsan gyakorlatba ültethetőek. A nemzedékek közötti együttműködésre van szükség, hiszen a fiatalok rendelkeznek a szükséges informatikai tudással, az idősebbek pedig az ehhez szükséges tőkével.

QP | Quality Placement

Kapcsolódó Románia megcélozta az eurót

A szövetség a három székelyföldi megyében – Kovászna, Hargita és Maros – működő vállalkozásokat és szakmai szervezeteket is szeretné becsatolni a szervezetbe. A következő időszakban oktató és tájékoztató előadásokat tartanak a térségben a turizmus digitalizálásáról. Ezután kérdőíves módszerrel, illetve belső auditokkal is felmérik a szövetséghez csatlakozó turisztikai és infokommunikációs cégeinek digitális fejlettségi szintjét és igényeit, javaslatokat fogalmaznak meg a szükséges fejlesztésekre, illetve megjelölik az ehhez szükséges pályázati lehetőségeket is.

Székelyföldnek kiváló a turisztikai potenciálja, viszont világszinten növelni kell a térség láthatóságát. Ugyanakkor hiányzik a három székelyföldi megye egységes megjelenítése és a közös vízió. Például nincs olyan alkalmazás vagy online felületet, ahol az idelátogató egy helyen megtalálja a turisztikai és programkínálatot. Az együttműködés a forráskihasználás szempontjából is hatékonyabb lenne.