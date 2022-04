A világvégét várták, mostanra felvették a rózsaszín szemüveget a gazdasági szakemberek

Nem is olyan rég, 2020 elején már általánosnak tetsző nézet volt a közgazdászok körében, hogy jönnie kell egy újabb válságnak, mert már épp ideje, „így szokott lenni”. Válság lett is a Covid-19 formájában, amiről alig lehetett elégszer elmondani, hogy ez nem az a válság, amiből tanulni kéne a jövőre nézve. Mostanra viszont alig értelmezhetően pozitívak az előrejelzések, miközben távolra mutató háborús folyamatok és a korábbiaknál is komolyabb ellátási gondok látszanak a világ gazdaságában, mégis, az előjelzések szerint mindezen egész jól át lehet majd evickélni.