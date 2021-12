Sajid Javid brit egészségügyi miniszter sokkolta a parlamenti képviselő kollégáit azzal a megjegyzésével, hogy a szigetországban egyetlen nap alatt 200 ezer ember fertőződhet meg a koronavírus új változatával, az omikronnal – írja a Financial Times. Ez a mutáns két és fél naponta duplázza az általa megfertőzötteket, ha ez a tempó marad, akkor december 19-ére elérheti egymillió fertőzöttet. A 200 ezres adat és a terjedési sebességre vonatkozó prognózis már nem a napi teszteléseken alapul, mert ezek nem képesek eligazítani a várható fejleményekkel kapcsolatban.

Azon a napon, amikor a becslés szerint 200 ezer ember kapta el az omikront, a valós teszteredmény 59,6 ezer fertőzött volt, és ebből 37 ezren lehettek, akiket ez a vírusváltozat fertőzött meg. A magasabb szám az UK Heatlh Security Agency (UKHA) becslése, ami matematikai modellezésen alapul. Chris Jarvis biológus professzor, egészségügyi szakértő szerint a fertőzések jelentős részét egyszerűen nem mutatja ki a tesztelés, emellett az annak alapján szerzett adatok többnapos késéssel érkeznek a jelentéssel és az összesítéssel kapcsolatos nehézségek miatt.

Az Egyesült Királyságban jelenleg Londonban terjed a leggyorsabban a járvány, az elmúlt héten naponta tíz százalékkal növekedett az esetek száma, ami hatnaponta duplázódást jelent. Az kórokozó főként a fiatal, 20 és 34 éves közti korosztályban terjed, ebben a korcsoportban naponta 15 százalékkal bővül a fertőzöttek száma, így a duplázódáshoz kevesebb, mint öt nap is elég. A szakértők ezt azzal magyarázzák, hogy közülük többen jártak mostanában Dél-Afrikában és a fiatalok többet járnak össze, ahol átadhatják egymásnak a vírust. Más kérdés a kórházba kerülők száma: ez nem nő, egyes várakozások szerint januárban fele annyinak lesznek kórházban koronavírus-betegség miatt, mint 2021 első hónapjában, mások szerint a nagyobb fertőzésszám miatt a kórházi esetek száma ugyanannyi lesz mint egy évvel korábban.

Baj az USA-ban

Egészségügyi szakértők szerint az USA-ban komoly gondot okozhat a szélsebesen terjedő omikron, mivel a társadalom átoltottsága 60 százalékos, és ez az átlag óriási szórást takar. Vannak olyan részei az országnak, ahol csak 40 százalék a beoltottak aránya. A helyzetet rontja, hogy nem egységesek a szabályok: a republikánusok vezette államok nem fogadják el a demokrata adminisztráció szövetségi szintű ajánlásait a maszkviselésre és más korlátozó intézkedésekre vonatkozóan. Ráadásul jön a karácsonyi szezon, amikor nagyon sokan utaznak az országban.

Ali Mokdad washingtoni professzor, egészségügyi szakértő attól tart, hogy ha nem javul a hatóságok járványkezelési teljesítménye, akkor az egészségügyi rendszer túlterhelődhet, és a halálozási adat, meghaladhatja a 2021-ben eddig feljegyzett 415 ezres számot. Az omikron becslések szerint országos szinten a fertőzések három százalékát adja, ám New Yorkban és New Jerseyben 13 százalék ez az arány.

Külön probléma, hogy a tesztek eredményének csak nagyon kicsi arányát, 2,3 százalékát elemzik azt firtatva, hogy a vírus melyik változata okozta. Izraelben és húsz további országban 30 százalék ez az arány, az Egyesült Királyságban 13 százalék. Szakértők szerint a tesztek legalább öt százalékát kellene ellenőrizni az új mutánsok terjedésének kimutatásához, és ennél nagyobb arányt csak hét amerikai államban ellenőriznek.

Gond Kínában

Kínában nem okoz gondot a kellően szigorú járványügyi fellépés hiánya, ugyanis bárhol üti is fel a fejét a koronavírus, azonnal brutális lezárásokkal rontanak rá a hatóságok. Az omikron terjedési sebessége ugyanakkor ott is kihívás elé állítja a szakértőket, mert emiatt a gyors beavatkozás is lassúnak bizonyulhat. Nagyobb gond ennél, hogy továbbra is nyomott állapotban van a gazdaság. A fogyasztás novemberben éves összehasonlításban csak 3,9 százalékkal bővült, elmaradva az elemzők 4,7 százalékos várakozásától.

Az ipari termelés ugyan 3,8 százalékkal emelkedett, ám árnyékot vet erre az ingatlanpiaci beruházások csökkenése, ami kiegészül az árak 0,3 százalékos lemorzsolódásával. Az utóbbi 2015 óta a legrosszabb adat. Kínában az ingatlanpiac adja a GDP negyedét, ezért különösen nagy gond, hogy az ingatlanfejlesztők fizetési gondjai miatt nehezebb tőkéhez jutni, annak ellenére, hogy a csődök lehetőségével kapcsolatos félelmek enyhültek.