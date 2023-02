A statisztika szerint a magyarok által 2022. december 31-ig benyújtott nagy-britanniai letelepedési kérvények száma meghaladta a 170 ezret.

A lista élén a románok állnak 1 415 310 letelepedési kérvénnyel, őket a lengyelek követik, akik közül 1 181 550-en kértek nagy-britanniai letelepedett státuszt 2022 végéig.

Nagy-Britannia 2020. január 31-én lépett ki az Európai Unióból. Azok az EU-polgárok azonban, akik 2020 végéig, a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) után kezdődött 11 hónapos átmeneti időszak lejártáig törvényesen és életvitelszerűen letelepedtek Nagy-Britanniában, továbbra is az országban maradhatnak megszerzett összes jogosultságuk megtartásával, de ehhez meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyért – hivatalos jogi elnevezéssel európai uniós letelepedett státusért (EU Settled Status) – kell folyamodniuk.

Ugyanez vonatkozik az EU, Izland, Norvégia és Liechtenstein alkotta szélesebb Európai Gazdasági Térség (EGT), valamint Svájc Nagy-Britanniában letelepedett állampolgáraira.

Lejárt a határidő, mégis beadhatják a kérelmeket

A kérvények beadási határideje elvileg 2021. június 30-án lejárt. A brit kormány azonban továbbra is folyamatosan biztatja a jogosultakat arra, hogy mindenképpen adják be kérvényüket, mert a hatóságok a határidő letelte ellenére befogadják és elbírálják a kritériumoknak megfelelő letelepedési papírokat.

A 27 EU-tagország, valamint az EGT és Svájc Nagy-Britanniában élő állampolgárai részéről 2022. december 31-ig 7 040 670 letelepedési kérvény érkezett, és e folyamodványok közül csaknem 990 ezret a 2021. június 30-i határidő után nyújtottak be.

A tavalyi negyedik negyedév végéig 6,9 milliót kérvényt bíráltak el.

Az elbírált és jóváhagyott folyamodványok 50 százalékában a kérelmezők végleges – vagyis határidő nélküli –, az esetek 39 százalékában előzetes (pre-settled) letelepedett státust kaptak.

Az utóbbit azok a jogosultak kaphatják, akik a benyújtás idején még nem töltöttek el öt évet életvitelszerűen Nagy-Britanniában. Ők is megvárhatják azonban az öt év leteltét, és utána folyamodhatnak a végleges tartózkodási engedélyért. Az addig eltelő időszakban őket is maradéktalanul megilletik megszerzett jogosultságaik. Valószínű azonban, hogy az újabb kérvényezés kötelezettsége az ő esetükben is hamarosan megszűnik.

Nehogy kitoloncolják a feledékenyeket

A londoni legfelsőbb bíróság ugyanis a Nagy-Britanniában élő EU-állampolgárok érdekvédelmi szervezeteinek keresetére a Brexit-megállapodással ellentétesnek minősítette, hogy az előzetes letelepedett státusú uniós állampolgároknak újból a brit hatóságokhoz kell folyamodniuk a végleges letelepedési engedélyért.

A keresetet benyújtó szervezetek szerint ez a kötelezettség azzal a veszéllyel jár, hogy

akik az újbóli kérvényezést bármilyen okból elmulasztják – például egyszerűen elfelejtik –, egyik pillanatról a másikra illegális bevándorlóknak minősülhetnek, és a brit kormány kitoloncolhatja őket.

A brit belügyminisztérium közölte, hogy nem fellebbez a felsőbírósági végzés ellen és hamarosan átalakítja a kérelmezés eljárási rendjét.

A tárca csütörtökön ismertetett negyedéves statisztikája szerint december 31-ig 172 030 magyar állampolgár folyamodott tartós nagy-britanniai letelepedési engedélyért.