Nukleáris vaktölténnyel bombáznak az oroszok

Továbbra is komoly nyomás helyeződik az ukrán légvédelemre, de a pénteki nap folyamán egy olyan cirkálórakétát is lelőttek, ami meglepő módon biztató előjel lehet a totális háború kimenetelével kapcsolatban. A "vaktöltényből" leszűrhető tapasztalatok hosszútávon több szempontból is az orosz tüzérségi képességek gyengülését vetítik elő. Ám még így is fenn áll a veszélye, hogy rövidesen még a jelenleginél is nagyobb kihívásával találhatja szembe magát Ukrajna.