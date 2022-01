A LodeStar Works az idahói Boise-ban mutatta be 9 mm-es intelligens kézifegyverét, míg a SmartGunz LLC kansasi cég egyszerűbb modelljét már bétatesztelik a bűnüldöző szervek az Egyesült Államokban. Mindkét vállalat azt reméli, hogy még az idén kereskedelmi forgalomba kerülnek a termékeik.

A személyre szabott intelligens "okosfegyverek" megbízhatóságával kapcsolatban két évtizede folyamatos aggályok merülnek fel, még annak ellenére is, hogy ezek használatát csak ellenőrzött felhasználóknak engelyeznék - írja a Reuters.

Gareth Glaser, a LodeStar társalapítója elmondta, azért kezdett el cégével okosfegyverek tervezésébe, mert túl sok olyan történetet hallott gyerekekről, akik felügyelet nélkül játszottak az eszközzel, az intelligens fegyverek viszont megállíthatnák a sokszor tragikus kimenetellel záródó történeteket.

A technológia segítségével ugyanis hitelesíteni lehetne a felhasználók személyazanosságát, és a fegyvert hatástalanítani lehetne, ha valaki más próbálna vele lőni. Ezzel csökkenteni lehetni az öngyilkosságok számát is, de az ellopott vagy elveszett fegyvereket is "deaktiválnák", biztonságot nyújtva így a rendőröknek és a börtönőröknek is, akik egy fegyveres rablás során életveszélynek vannak kitéve - állítja a portálnak Glaser.

Az erre irányuló fejlesztések azonban többször is megrekedtek: a Smith&Wesson nevű cég még 1999-ben megállapodást kötött az amerikai kormánnyal az okosfegyverek fejlesztésének előmozdítása érdekében. A Nemzeti Puska Szövetség (NRA) akkor bojkottálta a megállapodást, amely a bevételek csökkenéséhez vezetett.

A LodeStar terméke a kiskereskedelemben 895 dollárba kerülne, de a forgalomba kerülés előtt még fontos hibákat kell kijavítaniuk. A Reuters kamerái előtt egy lőtéri dolgozó ugyanis számos beállítás ellenére gond nélkül elsütötte a fegyvert. Glaser beismerte, hogy a nagyüzemi gyártás számos kihívással járhat, de bizakodását fejezte ki, miszerint több évnyi fejlesztés után technológiájuk elég fejlett és a fegyver belsejében lévő mikroeletronika is megfelelően védett ahhoz, hogy úttörő legyen a fegyverek világában.

A legtöbb prototípus egyébként ujjlenyomat-leolvasót és rádiófrekvenciás azonosítást használ: előbbi csak akkor teszi lehetővé az eszköz elsülését, ha a fegyverben lévő chip a felhasználó által viselt gyűrűben vagy karkötőben lévő másik chippel kommunikál.

A LodeStar egy modern ujjlenyomat-olvasóval és egy telefonos alkalmazással aktiválható chipet, valamint egy PIN-kódot is beépített, ezért a pisztoly egynél több felhasználó számára is használhatóvá válik.

Kihívást vagy problémát éppen az ujjlenyomat-leolvasó adhat: nedvesség vagy más kedvezőtlen körülmények között ugyanis nem biztos, hogy időben feloldódik, ezért a PIN-pad tartalékul segíthet a feloldásban.

Még mindig túl kockázatosnak tartják

A szkeptikusok éppen ezért amellett érvelnek, hogy az okosfegyverek még mindig túl kockázatosak olyan személy számára, aki válsághelyzetben próbálja megvédeni magát vagy családját, de nem várt nehézségekkel nézhetnek szembe a rendőrök is.

A SmartGunz mindeközben nem árulta el, hogy mely bűnüldöző szervek tesztelik a rádiófrekvenciás azonosítással biztosított pisztolyaikat. Az ő modelljük ezen szervezetek számára 1795 dollárért, míg civileknek 2195 dollárért lenne elérhető - mondta Tom Holland, Kansas demokrata párti szenátora, aki társalapítója a cégnek.

2014-ben a német Armatix nevű cég egyébként egy 22-es kaliberű okospisztolyt dobott piacra, amit szinte azonnal kivontak a forgalomból, miután hackerek felfedezték, hogyan lehet távolról megzavarni a fegyver rádiójeleit és mágnesek segítségével elsütni.