Júliusban az átlagos napi orosz tengeri olajszállítás 2,98 millió hordóra süllyedt, ez az érték 0,9 millió hordóval kevesebb, mint a május közepi érték, amikor a csúcson volt a szállítás. A kitermelés nem csökkent ennyivel: az orosz finomítókban nőtt a feldolgozott mennyiség, miután néhány finomítóban befejeződtek az éves karbantartások.

OPEC+ kitermelés visszafogás

Az adatok megerősítik, hogy Oroszország visszafogta exportját az OPEC+ csoport megállapodásának keretében. Előtte felpörgött a szállítás, miután India különösen nagy mennyiséget vásárolt a más típusokhoz képest a szankciók miatt sokkal olcsóbb orosz olajból.

A most visszafogott szállítás eredményeképpen csökkent ez a diszkont: a Bloomberg szerint ez az olajár általános emelkedésével együtt visszafogta India étvágyát, így júniusban és júliusban egyaránt csökkent az orosz olaj indiai vásárlása.

Kína, India

Kína vonzerejét most a nyári hónapokban növeli, hogy a rövidebb északi útvonalon is tudnak most szállítani, a Bering-szoroson keresztül. Igaz, hogy erre csak a hajók egy része alkalmas, az régi, rossz állapotú tankerek nem tudják megtenni az utat, ahol helyenként nyáron is jégtörők segítségére lehet szükség.

A Kínába történő orosz szállítás viszonylag kiegyensúlyozottabb volt az év eddigi részében, ugyanakkor India felé márciusban kezdett felfutni, és májusban volt, hogy napi közel 2 millió hordó érkezett oda, ennek egy része úgy, hogy először Egyiptomba vagy épp Koreába érkezett, és ott átrakták másik hajóra.

Európában csak Bulgária

Európába július folyamán mindössze napi 125 ezer hordó orosz olaj érkezett hajón, az is kizárólag Bulgáriába. Az európai piac, ahová rövid hajóutakat kellett megtenni a Balti-, a Jeges-, illetve a Fekete-tengerről, a háború előtt másfél millió hordós volt, most ezt a mennyiséget igen hosszú úton kell Ázsiába szállítani.

A mediterrán térségben az egyetlen vevő Törökország maradt, júliusban napi 167 ezer hordóval.