Kiírták Oroszországot a technológiailag fejlett társadalmak sorából

Gyakorlatilag teljesen megszűnt a chipek szállítása Oroszország irányába, amely hamarosan az összes ipari szereplő számára komoly válságot okozhat, valamint a szolgáltatásokban is fennakadások lehetnek. Kína sem segített az oroszok segítségére, de az Egyesült Államok jelezte, hogy tűzzel-vassal is biztosítja, hogy ez így is maradjon.