Mivel a szólásszabadságot korlátozták, barátait bebörtönözték, az orosz gazdaság pedig a Vlagyimir Putyin által elrendelt ukrajnai inváziót követő napokban mélyrepülésbe kezdett, Marina összepakolt és elmenekült Moszkvából – kezdi riportját a Moscow Times, amely szerint a 41 éves volt utazási ügynök nem tudott elmenekülni az orosz propaganda hosszú karja elől Belgrádban, ahol a Kreml háborúja széles körű támogatást élvez.

"Néhány helybéli azt mondja nekem, hogy Oroszországot támogatják, amikor megtudják, hogy Oroszországból jöttem. Ezt azért mondják, hogy kifejezzék a támogatásukat, de kiderül, hogy ez a támogatás kiterjed Putyin és tettei, valamint a háború támogatására" - mondta Marina.

Az inváziót követő hetekben Szerbia menedékhely lett sok orosz számára, akik külföldre próbálnak szökni. A balkáni az ország az egyike annak a kevés helynek, ahova még menetrend szerint közlekednek repülőgépek Európában. Az egész EU felett így légtérzár van az orosz gépeknek.

Szerbiát és Oroszországot évszázadok óta mély testvéri kötelékek kötik össze szláv és ortodox örökségüknek köszönhetően. És bár a szerbek tárt karokkal fogadták az oroszokat, ez nem ellentmondásoktól mentes. A Szerbiába áttelepülő oroszok nagyrészt a Putyin ukrajnai inváziója által kiváltott katasztrofális otthoni következmények elől menekültek. Az orosz elnök tovább korlátozta a szólásszabadságot, bebörtönöztette a háború ellen tüntetőket, betiltotta a tiltakozás minden formáját is. Az országban pedig egyre rosszabbak a körülmények a nyugati gazdasági szankciók hatásaként.

Szerbia azonban továbbra is kilóg a sorból Európában, ahol a lakosság nagy része továbbra is támogatja Putyin Ukrajnában folytatott, a Nyugat elleni háborúját. A Putyin iránti támogatás nagy része a NATO elleni kollektív gyűlöletben gyökerezik, és sok szerbiai emlékezetében még mindig frissen él az, hogy a szövetség az 1990-es években bombázta az országot. Emiatt is Belgrádban tüntetők százai vonultak utcára Putyint üdvözölve és a NATO-t elítélve, miközben az Aleksandar Vučić elnök uralta kormány ingadozik aközött, hogy az ENSZ-ben elítéli a háborút, miközben otthon nem hajlandó Moszkvát szankcionálni.

Nincs hivatalos kimutatás arról, hogy hány orosz disszidált Szerbiába - ők 30 napig vízummentesen tartózkodhatnak itt -, de az újonnan érkezők Telegram-csoportja már több száz tagot regisztrált. A csoportban a beszélgetési témák között szerepelnek tanácsok arra vonatkozóan, hogyan kezeljék a Putyint támogató szerbek nem kívánt vonzalmát.

Iakov Borevics informatikus elmondta, hogy Belgrádot az Oroszországgal való "kulturális közelség" és a "mentalitás" miatt választotta, de az utcai Kreml-barát érzelmek némelyikét már megszenvedte. Többek között az új lakása közelében található egy Putyin-falfestményen, amelyen cirill betűkkel az áll: "Testvér".

Borevics azonban azt is elmondta, hogy némi megértéssel tekint a szerbiai érzelemkitörésre, amely sok orosz honfitársát is magával ragadta, akik gyakran összekeverik a hazafiságot Putyin támogatásával.

"Talán az ország lakossága, Szerbia számára az ország arca a vezető, és ez Oroszország iránti pozitív érzelmekben nyilvánul meg" - mondja Borevics.

