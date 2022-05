Az Európai Bizottság elnökének szóvivője, Eric Mamer azt írta a Twitter-oldalán, Ursula von der Leyen ma délután Magyarországra utazik, hogy találkozzon Orbán Viktor miniszterelnökkel, és megvitassák az európai energiaellátás biztonságával kapcsolatos kérdéseket - adta hírül a Guardian.

A magyar kormány ugyanis ellenáll a bizottság orosz olajszállítások leállítására irányuló javaslatával szemben. Pénteken Orbán Viktor rádiós beszédében azt mondta, hogy az EU új szankciós tervei "atombombát" jelentenek a magyar gazdaság számára.

Az Európai Bizottság elnökének hétfő esti, budapesti tárgyalásáról rövid tájékoztatást adott Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóiroda vezetője az MTI-nek: "Az uniós testület elnöke Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyal a Karmelita kolostorban, munkavacsora keretében."

Orbán ugyanakkor arra is utalt pénteki, állami rádiós interjújában, hogy kiszámolták, hány évbe és forintba kerülne az átállás a nem orosz kőolaj szállítására és feldogozására, amelyre meglenne az uniós pénz. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter is azt mondta egy csütörtöki tévéinterjúban, hogy tárgyalni akar a kormány az Európai Bizottsággal, és az átállás költségeinek megtérítését várja el az EU-tól.

Az orosz olajimport leállításáról nem született hétvégén megállapodás az EU-ban, az Eurologus vasárnap a hvg.hu-n azt írta, hogy Magyarország mellett Szlovákia, Csehország, Bulgária és Görögország is jelezte fenntartásait, de a legnagyobb ellenállást a magyar kormány tanúsítja. Ugyanakkor a hétvégén sikerült előrelépni azzal kapcsolatban, hogy az orosz energiát kiváltani nem képes országokat a többi tagállam és az EU hogyan segítheti. A Bloomberg híre szerint a tárgyalásokat a magyar követelések akasztják meg.

