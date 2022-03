Putyin katonai gépezete válogatás nélkül civileket támad és városokat rombol le Ukrajna-szerte - írta nyilatkozatában szerdán Liz Truss brit külügyminiszter a The Guardian beszámolója szerint. A NBB-nek sürgősen ki kell vizsgálnia Oroszország barbár tetteit, a felelősöket felelősségre vonni. Az Egyesült Királyság szorosan együttműködik szövetségeseivel annak érdekében, hogy biztosítsa az igazságszolgáltatást - írta a brit külügyminiszter.

Hétfőn Litvánia szólította fel az NBB-t, hogy indítson vizsgálatot az Oroszország által elkövetett tettek miatt, később Lengyelország, Kanada és Nagy-Britannia jelentette be, hogy a hágai bírósághoz fordul, majd sorra csatlakoztak más országok. Sajtóhírek szerint az orosz haderő úgynevezett vákuum- és kazettás bombákat is bevetett a háborúban; a városok ellen indított ostromban lakóházakat és közintézményeket is ér rakétatámadás.

Karim Khan, az NBB főügyésze szerda este jelentette be, hogy 39 országtól érkezett beadvány alapján hivatalosan is elindítja a nyomozást az ukrajnai helyzet kivizsgálására. A bizonyítékok összegyűjtése már megkezdődött.

„A beadványok lehetővé teszik hivatalom számára, hogy vizsgálatot indítson az ukrajnai helyzetre vonatkozóan 2013. november 21-től kezdődően, amely kiterjed az Ukrajna területén elkövetett háborús bűncselekmények, emberiesség elleni bűncselekmények vagy népirtás vádjainak kivizsgálására" - olvasható Khan NBB oldalán megjelent nyilatkozatában.

A 39 NBB-tagország, amely vizsgálatot kért: Albánia, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Bulgária, Kanada, Kolumbia, Costa Rica, Horvátország, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Grúzia, Németország, Görögország, Magyarország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Új-Zéland, Norvégia, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Svájc és Egyesült Királyság.

Karim Khan korábban már közölte, hogy az ukrajnai helyzet előzetes áttekintése alapján is megalapozottnak tűnt a gyanú, hogy Oroszország a NBB joghatósága alá tartozó bűncselekményeket követhetett el.

Az ügyész az eljárás során igyekszik együttműködni a konfliktusban érintett valamennyi féllel, ezzel biztosítva, hogy a vizsgálatok objektív és független módon, a komplementaritás elvének tiszteletben tartásával történjenek.

Khan tegnap ismételten felszólította az ukrajnai ellenségeskedésben részt vevőket, hogy szigorúan tartsák be a nemzetközi humanitárius jog szabályait. Senkinek nincs engedélye a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekményeket elkövetni. (Az NBB a népirtással, emberiesség elleni bűncselekményekkel, háborús bűncselekményekkel és az agresszió bűntettével gyanúsított személyek felelősségre vonását végzi.)