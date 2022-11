Az elmúlt hetek a nagyhangú, keményvonalas figurák megerősödését hozták az orosz vezetésben, ami aggodalmat kelt az orosz elit köreiben - írja a Bloomberg. Attól tartanak, hogy az Ukrajna ellen folyó háború még durvábbá válhat és elkezdődhet egy hazai tisztogatás is azon az alapon, hogy egyesek viselkedését nem tartják majd eléggé hazafiasnak.

Üzleti vezetők és kormánytisztviselők erősödő félelemmel követik, hogy olyan figurák, mint például Jevgenyij Prigozsin, a Wagner-csoport zsoldoshadsereg vezetője, aki a börtönökben toborzott katonákat az ukrajnai frontra, mintha egyre nagyobb befolyásra tennének szert a szűkebb orosz vezetésben.

Őt vagy Razman Kadirovot, aki hadúrként vezeti az Oroszországhoz tartozó Csecsenföldet, korábban olyan figuráknak tartották, akik jóban vannak ugyan Vlagyimir Putyinnal, Oroszország államfőjével, de nem vesznek részt az országgal kapcsolatos döntések meghozatalában.

Sztálinista módszerek

Prigozsin nyíltan sürgette, hogy sztálinista elnyomással lépjenek fel azokkal az üzletemberekkel szemben, akik nem támogatják kellő lelkesedéssel a háborút, ami nem meglepő módon riadalommal tölti el a "megszólítottakat". Féltik a családjuk és saját életüket - a Bloomberg riportereinek kizárólag olyanok beszéltek, akik nevük mély elhallgatását kérték.

Végül is Prigozsin és Kadirev bírálatait, amiket a hadsereg vezetőinek címeztek, leváltások követték. Egy vezető állami tisztviselő ahhoz hasonlította az Oroszországban kialakult helyzetet, mintha puccs nélkül vezetnének be katonai diktatúrát. Az általános érzés az orosz eliten belül immáron a rettegés.

Az állam elvesztette az erőszak alkalmazására szóló monopóliumát, és megjelentek a színen azok, akik ezt a monopóliumot immáron megosztva alkalmazzák - mondja Ekaterina Schulmann, emigráns orosz politikatudós arra utalva, hogy Prigozsin és Kadirov is több ezer fős magánhadsereggel rendelkezik. - Furcsa, hogy Putyin bátorítja ezt.

Megjelentek a kétségek

A rezsim további felkeményedése annak ellenére megy végbe, hogy továbbra sem kérdőjelezi meg senki a háború szükségességét. Nincs belső ellenállás Putyinnal szemben. A felszín alatt persze kilenc hónappal a háború kitörése után már megjelentek azok a gondolatok, hogy az államfő stratégiai hibát követett el a kirobbantásával, ami Oroszország elszigetelődéséhez és meggyengüléséhez vezet.

Még a kormányzat alacsonyabb szintjeiről is szivárognak ki ezzel kapcsolatos információk. Persze senki se mer megszólalni. Az üzleti nagyágyúk inkább távol tartják magukat a napi politikától és igyekeznek működésben tartani gyáraikat.

Nincs más lehetőség



Putyinnak nincs más választása, mint hogy az olyanokra támaszkodjon, mint Prigozsin és Kadirov, miután a reguláris hadsereg gyengén muzsikál a fronton és saját kormányában is gyengül a háború támogatottsága - mondta a Bloomberg riporterinek egy vezető tisztviselő. Prigozsin úgy viselkedik, mint egy alternatív kormány feje, harcba szállhat a hatalomért, ha nem is Putyin regnálása alatt, de utána - véli Andrej Kolesznyikov, a Carnegie Endowment for International Peace kutatóintézet kutatója.

A Kreml bennfentesei szerint Prigozsin mostanában sokkal gyakrabban találkozik Putyinnal, mint korábban, ám mások úgy látják, hogy nem tagja az orosz vezetés szűk körének. Amerikai hírszerzési értesülések szerint az Wagner-csoport vezetője tájékoztatja Putyint a háború igazi alakulásáról szemben a hadsereg kozmetikázott jelentéseivel.

A kiszivárgó hírek szerint Oroszország elnöke egyre inkább elszigetelődik, csak a keményvonalasok szűk körével találkozik és leperegnek róla a kritikai megjegyzések. Eközben a kormány technokratáira marad a költségvetési célok felülvizsgálata, amit a háború növekvő költségei tesznek szükségessé. Úgy érzik, a sors mérte rájuk azt a csapást, hogy így alakulnak a dolgaik - állatja Tatjana Sztanovaja, az R Politik politikai tanácsadó cég alapítója.