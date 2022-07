Lassan, de biztosan kezdik kifejteni hatásukat a nyugati szankciók, amiket Ukrajna katonai megszállása miatt vetettek ki Oroszországra. A februári támadás óta már 6 büntetőcsomagot fogadott el az EU és mostanra biztosan láthatóvá váltak a velük járó következmények is - írja az euronews.

Az Európai Bizottság szakértői szerint a célzott kereskedelmi korlátozások az oroszt exportüzletet sújtják leginkább. Ez a háború előtt éves szinten több mint 73 milliárd euró értéket tett ki, aminek a szankciók 48 százalékát érintik.

Ezen felül az elmúlt 4 hónapban mintegy 13,8 milliárd eurónyi orosz vagyont zároltak, illetve foglaltak le, elsősorban a Putyint támogató oligarchák körétől, de a központi bank milliárdos tartalékaihoz sem tudnak már hozzáférni az oroszok.

Oroszos keretezés

Az országára zúduló szanciókat az orosz elnök rendszeresen „gazdasági villámháborúként” minősíti, ami ugyan gyengíti az orosz gazdaságot, de az ő keretezésében a Nyugat ugyanúgy megszenvedi a dolgot. Putyin gyakran hivatkozik a rubel látszólagos erős állására, és állami médiája kárörvendően számol be az uniós állampolgárok növekvő költségeiről, de ennek ellenére semmi sem fedheti el örökké, hogy

a rendelkezésre álló adatok egyértelműen azt mutatják, hogy a szankciók működnek.

Míg jelenlegi felmérések szerint Oroszország gazdasági teljesítménye 10,4 százalékkal zsugorodik idén, addig az EU-s tagállamok gazdaságai átlagosan 2,7 százalékkal növekednek. Bár az oroszok közül sokan továbbra is nyugodtan reagálnak a helyzetre, előbb vagy utóbb mindenkinek feltűnik, mi folyik valójában.

Egyes felmérések arra utalnak, hogy az emelkedő árak és a hiánygazdaságtól való félelem már most is kezd eluralkodni az oroszokon. Moszkvából kivonultak a nyugati üzletláncok, és a bevásárlóközpontokban egész sorok állnak üresen. A moziknak be kellett zárniuk, mert nem vetíthetnek már hollywoodi filmeket sem.

Magyaros viszonyítás

Eközben itthon a magyar kormány továbbra is azt kommunikálja, hogy az Oroszország elleni szankciók nem működnek. Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban arról beszélt, hogy míg Amerikának semmi valós áldozatot nem kell hoznia, addig Kína csak nyer a helyzeten, Európa pedig szenved.

Eleinte azt hittem, hogy csak lábon lőttük magunkat, de most már látszik, hogy az európai gazdaság tüdőn lőtte magát, és ezért most levegőért kapkod mindenhol.

- mondta a miniszterelnök.