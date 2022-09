Kiderítették, hogy működik az agymosás az orosz hadseregben

Az ukránok kezébe nemrég olyan dokumentumok kerültek, amelyek némileg közvetlenebb betekintést nyújtanak a megszálló hadsereg kondicionálásába. Bár nem nehéz elképzelni, hogy a helyzet ennél is összetettebb, így is érdekes dolgok derülnek ki a katonai iránymutatásokból és jegyzőkönyvekből, amik rámutatnak az orosz haderő fegyelmezetlenségére és felkészületlenségére is.