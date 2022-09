A háború kirobbanásának környékén Vlagyimir Putyin akkori főmegbízottja, az ukrán származású Dmitrij Kozak állítólag olyan megállapodást alkudott ki, ami mellett indokolatlanná vált Ukrajna nagyszabású katonai megszállása – írja a Reuters.

Az 1990-es évek óta Putyin közelében dolgozó Kozak 2020-ban lett megbízva a donbaszi kérdések rendezésével, így jó pozícióban volt a béketárgyalások előremozdításához. A kiszivárgott információk alapján, Ukrajna az orosz követeléseknek megfelelően lemondott volna a NATO-tagságról, de mire a javaslat Putyin elé került, ez már nem volt elég.

Putyin a „nácítlanításos” retorika előtt arra hivatkozott, hogy a NATO terjeszkedése és Ukrajna – egyébként a Krím-félsziget annektálásával a végtelenségig ellehetetlenített – csatlakozása közvetlen veszélyt jelent Oroszországra. Eredeti követeléseik szerint a NATO-nak vissza kellett volna zsugorodni 1997-es állapotára, amit a szövetség nem fogadott el, de tett egyéb engedményeket, amivel a Kreml meggyőződhetett volna a szövetség védelmi jellegéről.

Diplomáciai köd

A három forrás állításai eltértek egymástól abban, hogy mikorra is sikerült kialkudni az állítólagos békeszerződést, de a két közvetlenebb informátor szerint nem sokkal az invázió megkezdése után volt lehetőség a békekötésre, míg egy a dolgokról közvetetten értesülő forrás azt mondta, az ukránok már a megszállás előtt elfogadták az orosz feltételeket.

Az alku meglétéről Kozak nem nyilatkozott, de Putyin első számú szóvivője, Dmitrij Peszkov azt állítja ilyen alku sosem létezett, és az ukrán források sem erősítették meg, hogy született volna megállapodás. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója, Mihajlo Podoljak csak annyit mondott, hogy Oroszország mindvégig csak terelésnek használta a béketárgyalásokat, és Putyin az elejétől Ukrajna megszállására készült.

Még ha Putyin bele is egyezett volna Kozak tervébe, akkor is bizonytalan, hogy a háború véget ért volna, egyelőre semmi sem igazolja, hogy Zelenszkij vagy kormánya tényleg belement volna az egyezségbe, de a források szerint Kozak még a kifejezetten teátrálisra sikerült orosz biztonsági tanács ülésén is felszólalt a katonai beavatkozás ellen, csak ezt a kamerák már nem rögzíthették.