Több energiakereskedelmi projekt is napirendre került Abu-Dzabiban, az ott tárgyaló német kancellár szerint ezek gyorsan kiküszöbölhetik azt a hibát, hogy Berlin egyetlen energiabeszállítóra hagyatkozzon. Az Egyesült Arab Emírségek és Németország orvosolhatja ezt a problémát - jelentette ki Olaf Scholz német kancellár.

A kormányfő szerint "biztosítani kell, hogy a világ cseppfolyósítottföldgáz-termelése annyira fejlett legyen, hogy el tudja látni a most is tapasztalható nagy keresletet úgy, hogy közben nem kell az oroszországi kitermelésre hagyatkozni".

Németország egészen a közelmúltig erősen függött az orosz gáztól, a német szövetségi kormány azonban az Ukrajnát elleni orosz támadás kezdete óta egyre jobban igyekszik a gázellátását más forrásokból is biztosítani - hasonlóképpen az ország energiaellátását is.

Az Egyesül Arab Emírségekkel tartott tárgyalásokról Scholz ugyan nem árult el többet, de Robert Habeck német gazdasági miniszter és alkancellár a héten közölte, hogy a hétvégi abu-dzabi látogatás célja, hogy megállapodást kössenek az emírségekkel a cseppfolyósított földgáz (lng) és dízelolaj Németországba irányuló exportjáról. Az Egyesült Arab Emírségek a világ hetedik legnagyobb földgáztartalékával rendelkezik.

A kancellár szombaton Mohamed bin Szalmán szaúd-arábiai trónörökössel Dzsiddában tárgyalt, vasárnap pedig a nap folyamán utazik tovább Katarba.

Dzsiddai tárgyalásán Scholz nem kerülte a 2018-ban meggyilkolt Dzsamál Hasogdzsi ellenzéki szaúdi újságíró ügyét sem, akit Szaúd-Arábia isztambuli főkonzulátusán öltek meg. "Semmi olyasmi nem maradt kimondatlanul, amiről szó kellett essék" - nyilatkozott szombaton Scholz a Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceggel folytatott megbeszélést követően újságíróknak. Mint mondta, "ez így helyénvaló".