Oroszország ukrajnai inváziója késztette a két semleges államot, Finnországot és Svédországot a NATO-csatlakozási kérelem benyújtására, amelyről végül a héten döntöttek is. Stockholm és Helsinki viszont nem is áll meg itt az orosz fenyegetettség miatt: szerdán bejelentették, hogy közösen vásárolnak fegyvereket. A tervek szerint lőfegyvereket és páncéltörő-rakétákat szereznek be a közeli jövőben.

A két ország fokozza együttműködését a védelmi beszerzések terén azzal, hogy Finnország csatlakozik ahhoz a megállapodáshoz, amely szerint páncéltörő fegyvereket szerez be a Saab Dynamics svéd fegyvergyártó cégtől, a Saab leányvállalatától - közölte a finn védelmi tárca a Reuters szerint. Antti Kaikkonen finn szakminiszter emellett engedélyezte a kézi lőfegyverek, köztük támadó puskák, sörétes puskák és személyvédelmi fegyverek közös beszerzésének előkészítését is.

A páncéltörő fegyverekről szóló megállapodás lehetővé teszi rakéták, szánhátrasiklás nélküli puskák, lőszerek és más kapcsolódó felszerelések beszerzését - közölte a tárca, hozzátéve, hogy a fegyvervásárlásokról külön döntenek majd.