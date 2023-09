Év eleje óta 41 ezer dollárral, azaz közel 15 millió forinttal csökkent az újonnan megvásárolható Tesla Model X ára Amerikában, 121-ről 80 ezer dollárra. A hasonló kategóriába tartozó Model S ára ugyanebben az időszakban 105-ről 75 ezer dollárra csökkent, ami ugyancsak nem mondható szerénynek. Meglehetősen szokatlan, hogy egy igen rég óta árult, luxuskategóriába sorolható autók, ebben az esetben SUV típusok ára ekkorát essen, de a logikája azért megvan.

A típusok a múltban

A Model S 11 éve, a Model X 8 éve kapható, közben persze változtatások is történtek a típusok esetében. Megjelenésükkor azonban különlegesek voltak: a Teslának nem voltak még más típusai (2012-ben befejezte a Roadster árusítását), ugyanakkor a maguk nemében különlegesnek számítottak, hisz alig lehetett még más hosszabb távot megtenni képes tisztán elektromos autót kapni.

A kvázi monopolhelyzetben el is bírták a magas árat, egyúttal meg is hozták a Tesla számára a világhírt: a cég részvénye ebben az időszakban kezdett szárnyalni, és a Tesla piaci kapitalizációja elérte a világ legnagyobb hagyományos autógyáraiét, noha még alacsony eladás számokat produkált hozzájuk képest. 2016-tól aztán piacra dobták a Model 3 típust 40 ezer dolláros indulóáron, és ezt azóta is tömegesen vásárolják világszerte, azóta kiegészülve a Model Y típussal.

Az olcsóbbak is sokat tudnak

A két típus ugyan nem SUV kategória, de a belsőégésűekhez képest elképesztő gyorsulásra képesek, így akinek ez az élmény hiányzik, és könnyedén, pillanatok alatt akarja a cammogó kamionokat megelőzni, bőven elég a Model 3 vagy a Model Y, így a két sokkal drágább SUV értékesítése vissza is esett, illetve a Tesla teljes termelésén belül elenyésző hányadra csökkent.

Az árcsökkentés viszont racionális megoldásnak kínálkozott a típusok eladásának fellendítésére, több okból is. Amikor csak ezeket a típusokat gyártották, a Tesla minden költsége értelemszerűen ezekre a járművekre terhelődött, most viszont már eloszlik a több mint 2 millió évente eladott járműre, így értelemszerűen lényegesen olcsóbb a két SUV típus előállítása is.

Adókedvezmény

Ugyancsak fontos szempont, hogy korábban már megszüntetni tervezett amerikai állami támogatást, melynek során a vásárló a jövedelemadójából jelentős összeget vonhat le elektromos autók esetében, újra indították az infláció letörését célzó intézkedések részeként.

A kedvezmény igénybevételéhez azonban határokat szabtak a kiskereskedelmi árban: sima elektromos személyautók esetében 55 ezer dollár, elektromos SUV-ok esetében 80 ezer dollár a limit. A Model X esetében mostantól 7500 dolláros adójóváírásra jogosultak a vásárlók, így az árcsökkentés azoknak, akik ezzel élni tudnak, még jóval több is, közel 40 százalékos az év eleji árhoz képest.

Ez az ár vélhetően elég kedvező lesz ahhoz, hogy a Tesla SUV-jainak értékesítése fellendüljön, miközben a gyártási kapacitás adott a cég egykori első, kaliforniai gyárában, és vélhetően így is marad profit az eladáson. A Bloomberg érdekességként említi, hogy 2012-ben Elon Musk az adókedvezmények megszüntetése mellett kampányolt, most azonban kihasználja a bennük rejlő lehetőségeket. Ez persze logikus, hisz ha egyszer nem az ő javaslatát fogadták el, miért ne részesülhessenek vásárlói a lehetőségből, miért adná át azt a konkurenciának.

Itthon még drága

Megnéztük a Tesla honlapját, hogy itthon milyen áron kínálja a cég a Model X-et, sajnos egyelőre 38 millió forinttól kezdődnek az árak, ami jelenleg nagyjából 110 ezer dollárnak felel meg, így nyoma sincs a csökkentésnek. Kétségtelen, hogy a típusnak az USA a nagy piaca, a SUV-ok eladását vélhetően ott tervezik felpörgetni, míg az olcsóbb Model 3 és Model Y típusok ugyanakkor Európában is jól fogynak, az amerikai ártól nem jelentős eltéréssel.