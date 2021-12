Boris Johnson brit miniszterelnök Liz Truss külügyminisztert jelölte a hét végén lemondott David Frost brexitügyi miniszter helyére, így rá hárulhat majd a feladat, hogy folytassa az Egyesült Királyság tárgyalásait az Európai Unióval a brit kilépést követően kialakult vitákban – derül ki a Bloomberg cikkéből. A kormányfő nem sokat teketóriázott: kevesebb, mint 24 órával Frost lemondása után megnevezte jelöltjét a Konzervatív Párton belül legnépszerűbb miniszter személyében.

Truss korábban Johnson bizalmasa volt, ám a koronavírus legújabb változata, az omikron okozta járványhullámmal kapcsolatos szigorításokkal, amelyeket szakértői tanácsára a miniszterelnök kezdeményezett, nem értett egyet. Johnson korlátozó intézkedéseit saját pártja száz képviselője utasította vissza, majd a toryk egy időközi választáson elvesztettek egy ősidők óta birtokolt parlamenti mandátumukat, majd lemondott a brexitügyi miniszter, hogy teljes legyen a kormányfő fekete hete.

A toryk a közvélemény-kutatások szerint hátrányban vannak a Munkáspárt mögött, Johnson egyéni népszerűségi indexe annak ellenére hanyatlik, hogy újabb gyereke született (összesen becslések szerint hét utóda lehet különböző kapcsolatokból). A két évvel ezelőtti óriási konzervatív választási győzelemre botrányok sorozata vet sötét árnyékot. Miközben Johnson csillaga hanyatlóban van, a 46 éves Truss előléptetésével újabb potenciális kihívót erősít meg politikai szempontból Rishi Sunak pénzügyminiszter mellett. Ők ketten egyébként a tíz miniszter között vannak, akik visszautasították főnökük kezdeményezését a covidszabályok szigorítására.

„Megtért” brexithívő

Liz Truss a 2016-os függetlenségi népszavazás előtt az EU-ban maradás mellett kampányolt, ám azt követően teljes erejével a brexit mellé állt. Ha az EU-ban azt gondolnák, hogy a keményvonalas Frost után egy puhább tárgyalóra számíthatnak, akkor tévedni fognak. A külügyminiszter nyíltan Margaret Thatcher rajongójának vallja magát, a szabadpiac híve, távolságtartása az EU-val szemben kifejezetten hasznára válhat egy olyan pártban, amely kiutálta politikusai közül az Európa-pártiakat.

Legfőbb feladata az úgynevezett északír protokoll körüli vita rendezése lesz. Erről még 2019 végén állapodott meg Johnson előző kormánya az EU-val. Az ír-északír határ szabad átjárhatósága érdekében Észak-Írország az EU vámunióján és egységes piacán maradt, míg Nagy-Britannia új vámrezsimbe került. Ezzel de facto vámhatár jött létre az Ír-tengeren, az ezt átszelő árukat az EU megbízásából a brit hatóságoknak kellene ellenőrizniük – ez az északír protokoll –, ám ezt a rendszert nem vezették be. London arra hivatkozik, hogy túlságosan lassítja az áruforgalmat, ám az igazi brexitereknek az a bajuk a szabállyal, hogy korlátozza az Egyesült Királyság szuverenitását egyik tagállama Észak-Írország felett.

Az ezzel kapcsolatos vita ott tartott Frost lemondásakor, hogy a brit kormány elismerné az Európai Bíróság joghatóságát az északír protokoll alkalmazása során felmerülő vitás kérdésekben cserébe olyan engedményekért, mint például, hogy a gyógyszerek a brit gyógyszerhatóság engedélyének birtokában minden további nélkül bejuthatnának Észak-Írországba, továbbá expressz utat biztosítanának olyan termékeknek, amelyeket várhatóan Észak-Írországban használnak fel, így nem jutnak át Írországba az EU egységes piacára. – derült ki a Financial Times cikkéből. Az is igaz, hogy állítólag a brit álláspont puhulása miatt mondott le Frost.

A párt üdvöskéje

Az oxfordi diplomával rendelkező Truss elismerést szerzett a toryk köreiben azzal, hogy külügyminiszterként részt vett több sikeres kereskedelmi egyezmény megkötésében, köztük az ausztrál-brit megállapodás tető alá hozásában, ami már nem csupán a korábbi európai uniós egyezség újrakötése kétoldalú formában. A párt libertáriánus szárnyához tartozik, nemrégiben Észtországban egy brit harckocsiban fotózták olyan pózban, amiben 1986-ban Németországban a brit csapatokat felkereső Thatchert is lefényképezték.

Ez is jelzi, hogy azok között a kormánytagok között van, akik saját, önálló politikai imázst is építenek. Ennek jegyében aktív a közösségi médiában. Bár korábban kapott gúnyos megjegyzéseket is egyes nyilatkozatai nyomán, a ConservativeHome konzervatív weboldal szerint ő volt az elmúlt év legnépszerűbb minisztere. Új szerepköre további lehetőséget biztosít neki az önálló politikusi karrier építésére, éppen olyankor, amikor a miniszterelnök a sorozatos botrányok és kínos vereségek nyomán gyengül.