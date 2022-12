Korábban már beszámoltunk arról, hogy az Ecofin kedden tárgyal számos fontos kérdésről, köztük a Magyarországnak járó forrásokról, valamint az Ukrajnának szánt pénzügyi segélyről is. A napi.hu forrásai korábban arról beszéltek, hogy kedden várhatóan nem sikerül döntést hozni a kérdésben, amely érdekes következményekkel járhat.

Mindez be is vált, ugyanis – a Politico szerint – az Ecofin ülésén Varga Mihály pénzügyminiszter bejelentette:

Magyarország blokkolja az Ukrajnának szánt, 18 milliárd eurós, hitelből finanszírozott segélyről szóló megállapodást.

Mindezt a napi.hu forrásai is megerősítették, hozzátéve azt is, hogy a Magyarországnak járó források befagyasztásáról sem született döntés az ülésen.

A Politico az Ukrajnának szánt segély megvétózását úgy értelmezte, hogy a magyar kormány ezzel az uniós források múlt heti befagyasztása miatt vágott vissza. Mindeközben Daniel Freund európai parlamenti képviselő közzétett egy rövid videórészletet arról, amint Varga Mihály bejelentette a vétót.

