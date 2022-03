Zelenszkij szerint a romok alatt gyerekek is lehetnek.

Az elnök ismét azt kéri, hogy a NATO zárja le Ukrajna légterét.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k