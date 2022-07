Moszkva, de az Európai Unió számára is jelzésértékű, hogy az Uniper bejelentette: megkezdi az új német LNG-terminál építését. A düsseldorfi székhelyű német energiacég, amely oroszlánrészt vállalt az Északi Áramlat 2 finanszírozásában - s mely két éve azzal került be a világsajtóba, hogy kapcsolták be a legutolsó német szénerőművet Dattelnben -, most az oldenburgi kereskedelmi felügyelettől megszerezte az engedélyt, hogy megépíthesse az alsó-szászországi LNG-terminált.

A kormányzati megbízásra indított Wilhelmshaven projekt csupán májusban startolt el, de június elején a tervezőasztalt hátrahagyva, az energiacég beadta a helyi kereskedelmi felügyelőséghez a szükséges kérelmeket. A most megszerzett engedély pedig már a szárazföldi és tengeri kikötői infrastruktúra kiépítésére vonatkozik; ide értve azt a 30 kilométernyi nagynyomású gázvezetéket is, amellyel a terminál az Open Grid Europe (OGE) vezetékhálózatra csatlakozik.

Az Uniper július 4-én megkezdte az FSRU-alapú, "tengeri visszagázosító" LNG-terminálok építését, és azt ígéri, hogy szeptemberre a főbb elemekkel el is készül, és ez év végén, vagy a jövő év elején átadják a terminált. Erre nagy szükség is lesz, mivel az Oroszország ellen Ukrajna megtámadása miatt bevezetett szankciók az eddigi gázellátási megoldásokat kényszerűen felülírják. A szövetségi kormány, mely csökkenteni akarja az orosz földgáztól való függőséget, többek között cseppfolyós gáz használatára állítja át a német gazdaságot. Ehhez azonban egyelőre nincsenek megfelelő LNG-terminálok.

Az Unipernél úgy számolnak, hogy a jövőben évente akár 7,5 milliárd köbméter földgázt is át lehet transzformálni a terminálon, és ezzel az aktuális németországi gázigény mintegy 8,5 százalékát le tudnák fedni. Az Uniper azonban közép-, és hosszú távon úgy tervezi, hogy ezt a rendszert hidrogénre építi majd át, és így a részévé válik a régió nagyszabású, komplex zöldenergiás átalakulásának, a Green Wilhelmshaven projektnek.

Arról egyelőre nincs konkrét hír, hogy Németország milyen LNG-szállítmányokat kötött vagy kötne le az Uniper gázkikötőjébe.