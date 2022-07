A Fed 75 bázispontos kamatemelés mellett döntött, aminek értelmében 2,25-2,5 százalékos sávba emelkedett az USA-ban a kamatszint, Jerome Powell elnök további szigorítás szükségességét irányozta elő a döntés részleteit ismertető sajtótájékoztatón.

Kollégáim és én elkötelezettek vagyunk az infláció letörésére, és ehhez minden eszközünk adott

– mondta Jerome Powell.

Az infláció bőven a Fed 2 százalékos célja felett alakul jelenleg az USA-ban, júniusban 9,1 százalékos volt az áremelkedési ráta. Powell megerősítette, hogy szándékosan az emelési ciklusnak az elejére időzíti a nagyobb lépéseket a testület, és utána remélhetőleg lassíthat.

Powell kijelentette, hogy a Fed döntéshozói nagyon is tisztában vannak azzal, hogy a magas árak komoly megterhelést jelentenek a lakosságnak.

Elmondása szerint júniushoz képest romlottak a kilátások, legyen szó az inflációs várakozásokról vagy az egyéb makrogazdasági előrejelzésekről. Powell szerint az infláció terén nem számítottak semmi jóra, de így is meghaladta a várakozásokat a legutóbbi adat. Ezért is döntött a Fed a kamatemelés mellett eszközállományénak leépítése mellett is.

Ha lépni kell, hát lépni kell

Lehet, hogy legközelebb is egy szokatlanul nagy, a júliusihoz hasonló, 75 bázispontos kamatemelést kell beárazni a következő kamatdöntéskor, ezt azonban a beérkező adatok alapján határozza majd el a Fed.

Powell kijelentette, hogy a 75 pontos emelésről most is az adatok fényében döntött a testület.

Powell szerint nincs recesszióban az Egyesült Államok gazdasága, a munkaerőpiaci és a további makrogazdasági adatok sem támasztják ezt alá.

Nem opció, hogy ne biztosítsuk az árstabilitást

enélkül nem tudjuk biztosítani a munkaerőpiaci egyensúlyt, ami a mandátumunk – mondta Powell.

Tudjuk, hogy az infláció magas, tudjuk, hogy a fizetésről fizetésre élő családok szenvednek a legjobban, az árstabilitás előidézésével erre megoldást kíván adni az amerikai lakosságnak a Fed - mondta a jegybank elnöke.