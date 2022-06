Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke azt javasolja, hogy három hónapra függesszék fel a benzin árában foglalt 18,4 centes szövetségi adót. Ezzel némi támogatást adhatnának az amerikai autósoknak, miután az orosz-ukrán háború kitörése óta gallononként három dollárról közel öt dollárra emelkedett az üzemanyag ára. Három jobb lehetőség is kínálkozik azonban e célelérésre – véli Shang-Jin Wei, a Project Sindicate publicistája.

Az adócsökkentési elleni érvek jól ismertek: az árak nem fognak az adóelengedés mértékével csökkenni, a mindenkit érintő intézkedéssel a több benzint fogyasztó jómódúak járnak jobban, benzint érintő intézkedés nem segít a háztartási energia drágulása miatt rosszabbul élő amerikaiakon, az adóbevétel kiesése az állami infrastruktúra-fejlesztési alap forrását csapolná meg, hátráltatva az ebből finanszírozott projekteket.

Matekoznak a szakértők



Alátámasztja a kétségeket a University of Pennsylvania Wharton School of Business üzleti iskoláján készült számítás,, amit a The Hill idéz. E szerint ha bevezetnék az adóvakációt július és szeptember között, akkor az az ország különböző térségeitől függően személyenként mindössze 4,79 és 14,31 dollár között megtakarítást hozhatna az autósoknak, miközben a központi költségvetést hatmilliárd dollár adóbevételtől fosztaná meg.

Ennél körmönfontabb szempontot fogalmaz meg Ro Khanna kaliforniai demokrata kongresszusi képviselő, aki az adóelengedés politikai oldaláról beszél. Ha a demokrata elnök - aki az elmúlt időszakban élesen bírálta az olajvállalatokat azért, mert zsíros profitokat tesznek zsebre, miközben az amerikai kisembereknek hatalmas áremelkedéseket kell elviselniük - adót csökkentene, azzal feladná a labdát bírálóinak. A radikális jobboldal ugyanis elővenné örök mantráját arról, hogy az állam a hibás mindenért, így a mostani magas üzemanyagárért is, nem a nagy olajcégek kasszíroznak sok pénzt a kisemberek pénztárcájának rovására.

Három árcsökkentési lehetőség



Az egyik alternatív lehetőség a benzinár megfékezésére Shang-Jin Wei szerint egy vaucher kibocsátása, amelyet a rászorulók kapnának és nem csak üzemanyagot vásárolhatnának rajta az autójukba, hanem a háztartási energiaszámlák kifizetésére is fordíthatnák. Ennek keretösszege megegyezhetne a Biden-féle intézkedés miatt várható adóbevétel-kiesés összegével.

A második módszer, hogy meg kellene tiltani az amerikai olajtársaságoknak, hogy egy adott mértéknél jobban növeljék exportjukat a háború előtt elért mennyiséghez képest. Ezzel növelhetnék a belső kínálatot letörve az árakat, miközben a világpiacon a kieső amerikai export miatt jobban emelkedne az olaj ára, ami a kisebb kivitel mellett is növelné a cégek bevételeit. Így nem kellene az államnak a zsebébe nyúlnia, mégis csökkenne a benzinár, lényegben az olajcégek extraprofitjának egy része rovására.

Végül a harmadik megoldás, az adóvakáció ötvözése lenne az olajtársaságokra kivetett különadóval. Így el lehetne kerülni, hogy más állami programoktól vonják el az adóbevétel-kiesés fedezetét. Ráadásul ha például a különadót a cégek exportnyereségére vetnék ki, akkor – hasonlóan a második módszerhez – növekedhetne a belső kínálat, ami letörve az árakat az adóvakációnál nagyobb árcsökkenést hozhatna a benzinkutakon.

Nem fog átmenni a Kongresszuson

A The Hill cikke szerint az állami infrastruktúra-fejlesztési alap megcsapolása a kormánypárti képviselők körében is egyértelmű elutasításra talál. Az Oregon állambeli Earl Blumenauer demokrata politikus például azt hangsúlyozza, hogy ennek az alapnak a felállítása azok között a ritka kormányjavaslatok között szerepelt, amit mindkét nagy párt, így az ellenzéki republikánusok is támogattak. Az ebből finanszírozott projektek elhalasztása vagy törlése soha vissza nem térő alkalmat mulasztana el az infrastruktúra fejlesztésére, az utókorra hagyva annak terhét.

A benzinár csökkentése elleni érvek között szerepel a környezet közvetett védelme védelme. Beia Spiller közlekedésért felelős kormánytisztviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a magasabb üzemanyagköltség a kisebb fogyasztási és az elektromos meghajtású autók vásárlására ösztönzi az embereket. Végül szakértők felhívják a figyelmet arra, hogy mivel az adózás nem népszerű dolog az emberek körében, az ideiglenes adózási szünet könnyen véglegessé válhatna annak minden hátrányával. Így összességében a Kongresszus várhatóan nem szavazza meg az adóvakációt.