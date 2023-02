A horvát kormány csütörtökön elküldte a parlamentnek megvitatásra és elfogadásra a kereskedelmi törvény végleges módosítását – jelentette be Davor Filipovic gazdasági miniszter a kormányülést követően.

Davor Filipovic kiemelte: a törvényjavaslat, amely a tervek szerint

július 1-jén lép hatályba, 16 munkavasárnap kivételével minden vasárnap és ünnepnapon zárvatartást rendel el.

A munkarendet hétfőtől szombatig a munkáltató határozza meg, amely nem lehet több 90 óránál. Vasárnapi nyitvatartás esetén ez legfeljebb 105 óra lehet – mondta a horvát tárcavezető.

A miniszter arra is rámutatott, hogy a kereskedők maguk dönthetik el egyéni igényeik, a szezonalitás, a mikrolokáció és egyéb releváns tényezők alapján, hogy melyik 16 vasárnapon tartanak majd nyitva az évben.

A jogszabálytervezet a kivételek között említi például a benzinkutakat, valamint a kórházak, a repülőterek, a busz- és vasútállomások területén működő üzleteket, továbbá a vásárokat és a piacokat.

A trafikok vasárnap és ünnepnapokon 7-től 13 óráig lehetnek nyitva. A korábbi tervezetben ez utóbbihoz tartoztak a pékségek is, ám ezt most kivették a javaslatból.

Andrej Plenkovic horvát kormányfő a kabinet ülésének a sajtó számára nyilvános részén elmondta: a 16 munkavasárnappal olyan modell mellett döntöttek, amely egyensúlyt hoz, és amely hozzájárul a munkavállalók jogainak érvényesítéséhez, valamint a családi élethez.

Fenntarthatóan és minőségi módon szerettük volna ezt megtenni, és a döntéshozatali folyamatban minden érdekelt féllel egyeztettünk

– tette hozzá.

Horvátországban eddig minden kísérlet kudarcot vallott

2003-ban Ivica Racan szociáldemokrata kormányfő rendelte el az üzletek vasárnapi zárvatartását, de az alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte az erről szóló törvényt.

Öt évvel később az Ivo Sanader vezette jobboldali kormány is próbálkozott, de a taláros testület ezt is elvetette. Andrej Plenkovic kormánya először 2021-ben állt elő ezzel a tervvel, de akkor a koronavírus-járvány miatt nem bocsájtották szavazásra. Tavaly decemberben a kabinet ismét elfogadta ez erről szóló törvénymódosítási javaslatot, amelyet első olvasatban meg is vitatott a parlament.

Nálunk is rendre terítékre kerül a boltzár

Magyarországon legutóbb szeptemberben, a kereskedelmi dolgozók egyik szakszervezete dobta be újfent a 2016-ban már megbukott intézkedést. Arra hivatkoztak, hogy a kialakult energiaválság miatt a boltok energiaköltségei elszálltak.

Az érvelés szerint a hétvégi boltzár hozzájárulna a működéssel járó kiadások féken tartásához.

Palkovics László, az azóta már lemondott ipari és technológiai miniszter egy tavalyi interjúban támogatólag beszélt a javaslatról. Az egykori tárcavezető akkor úgy vélekedett, hogy hatékony eszköz lehet a boltzár az energiafogyasztás csökkentésére. Konkrét kormányzati tervekről nem beszélt, de Parragh László kamarai elnök támogatása mellett ez egy fontos indikátornak tűnt a vasárnapi zárva tartás újbóli bevezetése mellett.