"Ha az Európai Unió pozitívan állna hozzá Ukrajna pályázatához, az arra is válasz volna, hogy az európai projektnek van-e egyáltalán jövője" - jelentette ki Zelenszkij. "Az ukrán nép már nagyon sokat tett (Európában) a közös szabadság védelmében" - tette hozzá. Az ukrán elnök hálásnak mondta magát azért, hogy az EU már hat szankciócsomagot hozott az Ukrajnát megtámadó Oroszország ellen, de szerinte egy még erősebb, hetedikre is szükség van. Szerinte ebben minden olyan orosz tisztségviselőt büntetéssel kellene sújtani, aki bármilyen cselekedetével hozzájárult a háborúhoz, és még nem szankcionálták, valamint most már kivétel nélkül minden orosz bankot büntetni kellene.

A közös sajtótájékoztatón Von der Leyen elmondta, ami előzetesen várható volt, hogy jövő péntekre döntést hoz az általa vezetett bizottság, és ismét hangsúlyozta, hogy pozitív válasz esetén is Ukrajna előtt még nagyon hosszú út áll, meg kell erősítenie a jogállami voltát, amelyhez reformok kellenek és például nehéz küzdelem a korrupció ellen.

A kijevi politikai vezetés megütközéssel fogadta Joe Biden amerikai elnök egyik péntek esti megjegyzését, aki egy Los Angeles-i jótékonysági adománygyűjtő rendezvényen arra utalt, hogy az ukrán elnök nem vette elég komolyan a Kreml katonai fenyegetését a háború február 24-i megindítása előtt. Biden elnök szerint már ekkor is volt bizonyíték arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök meg akarja támadni Ukrajnát.

Az ukrán elnök szombati nemzetközi felhívásában azt követelte: oldják fel az ukrán kikötővárosok fekete-tengeri orosz blokádját, és tegyék lehetővé az országban rekedt gabona exportját a globális élelmiszerválság elkerülése érdekében.

Zelenszkij videóüzenetben fordult a Shangri-La Dialógus nevű, a délkelet-ázsiai és csendes-óceáni térség biztonságpolitikai kihívásaival foglalkozó szingapúri fórum résztvevőihez. A Stratégiai Tanulmányok Nemzetközi Intézete (IISS) nevű független brit kutatóintézet által évente megrendezett nemzetközi találkozón megjelent magas rangú politikusokhoz intézett üzenetében az ukrán elnök leszögezte: az ukrán export újraindítása nélkül "a világnak súlyos élelmezési válsággal és éhínséggel kell szembenéznie számos ázsiai és afrikai országban".

Az ENSZ és Törökország egy fekete-tengeri folyosó megnyitását szorgalmazza, amely lehetővé tenné az ukrán export újraindítását.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a héten Ankarában folytatott megbeszélést török kollégájával ebben a kérdésben, de egyelőre nem történt előrelépés.

Tarasz Viszockij ukrán agrárminiszter-helyettes szombaton az ukrán állami televízióban megerősítette: nyilvántartásuk szerint a háború előtt 250-300 ezer tonna búzát, kukoricát és más gabonaféléket tároltak abban a mikolajivi kikötői raktárban, amelyet Kijev szerint az orosz ágyúzások és rakétakilövések semmisítettek meg múlt hétvégén.