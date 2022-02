Szokatlan új kezdeményezés a brit Alditól, amellyel a világszerte, többek között Magyarországon és az Egyesült Királyságban is felpörgő inflációval igyekszik felvenni a harcot. A boltlánc az intelligenciatesztjeiről híres nemzetközi szervezet, a Mensa segítségével egy olyan online tesztet hozott létre, amely megmutatja, hogy a vásárlók mennyire jók a költségvetés-tervezésben és mennyire veszik észre a jó ajánlatokat – írja a Charged Retail.

Hogyan?

A kérdőív 10 kérdést tartalmaz, amelyek abban segítenek a brit vásárlóknak, hogy jobban megértsék a saját költési szokásaikat és azt, hogyan tudnak spórolni. A próbaidőszak alatt mindössze a résztvevők negyede ért el 80 százalékot a teszten, ez jelentené azt, hogy valaki átment. A feladatok között többek között ki kellett választani, hogy melyik leértékelt termék éri meg jobban.

A teszt a boltlánc új School of Aldinomics kampányának része, amelyben Emmanuel Asuquo pénzügyi tanácsadó is szerepel. A szakember tippeket adott, hogy a vásárlók akár évi 600 fontot, azaz több mint 250 ezer forintot is megtakaríthassanak. A szakember szerint bár sokan figyelnek a nagyobb kiadásaikra, de a kisebb költségeket már lazábban kezelik, és így pénzt pazarolnak. A boltlánc szerint ez most különösen fontos, hiszen a megélhetés költségei egyre emelkednek, az infláció pedig 30 éves rekordot döntött.

Megszokásból vásárolnak

A diszkontmamut azért indította a programot, mert egy közvéleménykutatás szerint a britek meglehetősen keveset tudnak a spórolási lehetőségekről.

Körülbelül 45 százalékuk ugyanis megszokásból mindig ugyanabba a boltba megy, és az Egyesült Királyság fogyasztóinak csak 24 százaléka nézi meg, hogy melyik bolt a legolcsóbb, és még kevesebben – mindössze 16 százalék - veszik a fáradságot arra, hogy az árak összehasonlítsák miközben a boltban vannak.

Borakadémia is indult

A brit leánycég nemcsak az infláció letörése és a tudatosabb vásárlás népszerűsítése érdekében indított edukatív programot. Korábban már a borrajongók is "kaptak" egyfajta továbbképzést.

Az Aldi Wine Schoolban (a társaság borakadémiája) távoktatás keretében szakértő segítségével sajátíthatják el a résztvevők többek között, hogy milyen bortermelő régiók vannak, és hogyan kell az ételekhez kiválasztani a megfelelő bort. A nagy-britanniai boltlánc egyébként legutóbb harminc jelentkezőt várt a borklubjába is, ahova háromhavonta választanak be harminc főt a tagok közé. A tagok először kapnak információt a boltokban elérhető új borokról és ezekből hat hét alatt három üveget küldenek el nekik. A vállalat cserébe őszinte véleményeket vár a résztvevőktől. .