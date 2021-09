Nincs megállás a Lidlnél: a boltlánc ugyanis újabb darabokat dob piacra az ikonikussá vált ruházati kollekciójából. A sárga, Lidl-logókkal ellátott termékek története eredetileg áprilisi tréfának indult egy edzőcipővel, ami jelentős rajongótábort gyűjtött magának. Az első készletet, 400 párat Németországban dobták piacra, majd Svájc, Finnország és Belgium következett. Sőt, a magyar boltokba is eljutott jó pár darab. Hamarosan sorban álltak érte az emberek, az eBay online piactéren például az eredeti ár sokszorosáért árulták a cipőket.

Visszatértek az ikonikus cipők

A cipők pedig most visszatértek a Lidl by Lidl márkanévre hallgató kollekció szeptember 16-án landolt a brit üzletekben- írja a Time Out. Így már a brit piacon is elérhető az ikonikus sárga-kék logózott tornacipő, amelynek az ára 12,99 font, azaz 5300 forint.

Kapható még bevásárlótáska 0,99 fontért, azaz alig több mint 400 forintért, zokni 1,99 fontért, azaz 600 forintért és férfi úszónadrág is, amelynek az ára 4,99 font, azaz több mint 2 ezer forint.

A Lidl saját márkás ruhakollekciójának darabjai között megjelent már többek között a cég logójával ellátott cipő, póló, papucs, zokni és leggings. Ehhez a sorhoz csatlakozott decemberben a brit piacon a Lidl-logóval ellátott karácsonyi pulóver is. A cég logója mellett karácsonyi motívumokkal díszített pulóverek a boltlánc 2020-as karácsonyi reklámfilmjében is szerepeltek.

Lépett a konkurencia is

A Lidl tréfája olyannyira bejött, hogy azóta az egyik nagy rivális, az Aldi is lépett: a cég ugyanis saját márkás, Aldi logóval ellátott ruházati termékeket dobott piacra tavasszal. Többek között Aldi logóval ellátott kapucnis pulóverekkel, zoknikkal és pólókkal találkozhattak a vásárlók a brit üzletekben.

Az Aldi akkor azt mondta, hogy a cég már régóta kínál saját márkás ruházati cikkeket a vásárlóknak, de az Aldimania-vonallal merészkednek először a szabadidő-ruházat területére. A termékek a Specialbuys-program keretében voltak kaphatóak, és csak bizonyos mennyiségben voltak elérhetőek boltokban a ruházati cikkek.