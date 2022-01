A Starlink-hálózathoz kitalált „tányérok” kissé felmelegednek, ami hideg időben ideális találkozási pontot jelenthet a kóbor cicáknak – írja a hvg.hu.

A Starlink-projektet, vagyis Elon Musk műholdas internetét a kezdetektől fogva éles kritikák kísérik, mert a szolgáltatás finoman szólva sem tökéletes. A kellemetlenebb jelenségek közé tartozik, hogy a tányéralakú vevődobozok nem mindig érzékelik a jelet, amely miatt a kapcsolat jelentősen belassulhat.

A helyzet később sem lett jobb, ugyanis galambok vették célba a starlinkes tányérokat, de olyannyira, hogy fészket is raktak bennük. Ez szintén nem tett jót az üzemnek, több helyen pedig órákig tartó szolgáltatáskiesést tapasztaltak az ügyfelek. (Ott, ahol a jel megfelelő, és nincs zavar, 150-200 Mbps-os le-, és 10-20 Mbps-os feltöltési sebességeket lehet mérni, igaz, Musk szerint ennél jobb értékek is elérhetők.)

Időközben beköszöntött tél, és noha a hideg idő úgy látszik, nem lassítja a kapcsolatot, feltűnt egy újabb zavaró tényező: a tányérokat ezúttal kóbor cicák nézték ki maguknak.

Kiderült, hogy a berendezések leadnak egy bizonyos hőt, így a felületük kellemes meleg lesz. Ezt mostanra pedig a macskák is felfedezték.

Arról nincsenek hírek, hogy a jelenet hatással volt-e a kapcsolatra, lassult-e tőle a sebesség.

Starlink works great until the cats find out that the dish gives off a little heat on cold days. pic.twitter.com/uyH3Kbqrie