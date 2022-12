A fiókfelfüggesztésekről szóló tweetre reagálva Elon Musk, aki magát a szólásszabadság éllovasának nevezte, azt tweetelte: "Ugyanazok a doxxing (angol szó, egy személyről, vagy szervezetről szóló adatok megosztása az interneten - a szerk. ) szabályok vonatkoznak az "újságírókra" is, mint mindenki másra."

Musk tweetje arra utalt, hogy a Twitter szerdán felfüggesztette a @elonjet nevű fiókot, amely a magánrepülőgépét követte valós időben, a nyilvánosság számára elérhető adatok felhasználásával. Musk jogi lépéseket helyezett kilátásba a fiók üzemeltetője ellen, mondván, hogy fiát egy őrült zaklatta.

Egész nap engem kritizálni teljesen rendben van, de a valós idejű tartózkodási helyem megosztása és a családom veszélyeztetése már nem

- tweetelte Musk csütörtökön a Reuters szerint.

A Twitter vezére múlt hónapban még azt posztolta, hogy a szólásszabadság iránti elkötelezettsége kiterjed "még arra is, hogy nem tiltja le a magángépét követő fiókot, még akkor sem, ha ez - mint fogalmazott- közvetlen személyes biztonsági kockázatot jelent rá nézve.

A letiltás ilyen esetekben első körben hét napig tart, hogy aztán milyen szabályok vonatkoznak majd az ilyen profilú bannolt fiókokra még nem tudni, minden esetre Musk a felhasználók között már elindított erről egy szavazást, ahol szerinte túl sokan (a megkérdezettek 43 százaléka) tették arra az ikszet, hogy azonnal vonják vissza a tiltást az ilyen profilokról, ez pedig nagyon meglepte a milliárdost, így gyorsan indított is egy újabb voksolást.

A csütörtökön felfüggesztett újságírói fiókok között volt a Washington Post riporterének, Drew Harwellnek (@drewharwell) a fiókja is, aki a Mastodon közösségi médiaplatformon azt írta, hogy nemrég írt Muskról, és linkeket is közzé tett bizonyos adatokról. A Twitter válaszként felfüggesztette az alternatívájaként is értelmezhető Mastodon (@joinmastodon) hivatalos fiókját is.

Ennyi...

Sally Buzbee, a Post ügyvezető szerkesztője szerint Harwell felfüggesztése aláássa Musk állításait, miszerint a Twittert a szólásszabadságnak szentelt platformként szeretné működtetni.

Ha doxolsz, fel leszel függesztve. Ennyi

- ismételte meg Musk abban a Twitteren közvetített beszélgetésben, ahol több újságíró is jelen volt, többek között a már említett Harwell is, aki azt mondta, nem követett el szabálysértést azzal, hogy az @elonjetről posztolt.

A Twitter szerdán frissítette irányelveit, amelyek tiltják az "élő helymeghatározó információk" megosztását. Azóta a Times riporterének, Ryan Macnek (@rmac18), a CNN riporterének, Donie O'Sullivannak (@donie) és a Mashable riporterének, Matt Bindernek @MattBinder @MattBinder) a fiókját is felfüggesztették, akárcsak az amerikai politikáról tudósító újságíró, Aaron Rupartét (@atrupar) is.

Feketebárány

Mint ismert, nemrég derült ki, hogy a Twitter "feketelistákat" készített bizonyos, kritikus véleményeket megfogalmazó felhasználókról. Az úgynevezett "Twitter-iratok" második részét - az előzőhöz hasonlóan - egy újságíró összegezte és szerkesztette. Bari Weiss azt írta, hogy alkalmazottak csoportjainak az volt a feladata, hogy "feketelistákat" állítsanak össze annak érdekében, hogy bizonyos "kedvezőtlen" bejegyzések láthatóságát korlátozzák, vagy kizárják a népszerű bejegyzés kategóriából, illetve teljes témák olvashatóságát is korlátozzák - mindezt a felhasználók tudomása nélkül.

A feketelistákra különböző címkéket alkalmaztak, a bemutatott képernyőfotók tanúsága szerint. Például a Stanford Egyetem tanára, Jay Bhattacharya orvos oldalát - aki annak a véleményének adott hangot, hogy a koronavírus járvány idején alkalmazott lezárások károsak a gyerekekre - a "Trends Blacklist" megjegyzéssel látták el, ami azt jelentette, hogy a népszerű témák között nem szerepelhetett. Az ismert konzervatív aktivista Charlie Kirk személyes oldalához a belső felhasználásban "Do Not Amplify", azaz "ne hangosítsd fel" megjelölést fűzték. Volt olyan ismert közszereplő, akinél a "Search Blacklist" címke szerepelt, ami a keresési eredményekből zárta ki az érintettet.