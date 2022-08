"Gratulálunk a sanghaji gigagyárnak az egymilliomodik autó legyártásához! A Tesla összesen már több mint 3 millió autót gyártott" - áll Musk Twitter-bejegyzésében az MTI szerint.

Elon Musk néhány hete jelentette be, hogy a kétmilliomodik autó is legördült a futószalagról a kaliforniai Fremontban. A cégnek gyárai vannak még Austinban, Texasban és Berlinben is.

A sanghaji Tesla-gyár az idei első hat hónapban 97 ezer 182 autót exportált, ami több mint a duplája az egy évvel korábbi 41 ezer 770-nek.

A sanghaji gigagyárban az idei első fél évben mintegy 300 ezer Tesla-autó készült.

A múlt héten Elon Musk ismét eladott egy vagonnyi Tesla-részvényt: körülbelül 7 milliárd dollárt (mintegy 2700 milliárd forintot) értek azok a részvények, amelyeken a techmilliárdos túladott a napokban. Elemzők szerint a Tesla-részvények eladása további spekulációkhoz vezet majd azzal kapcsolatban, Musk elveszíti-e a pert a Twitterrel szemben, mivel bár bejelentkezett a közösséi oldal megvásárlására, azóta több kifogást is talált, hogy kihátráljon a 44 milliárdos üzletből.