A svájci központú energiavállalat 100 százalékos részesedést szerzett öt zöldmezős naperőműprojektben Olaszországban, összesen 213 MWp beépített kapacitással, valamint egy építésre kész, 50 MWp kapacitású napenergia-projektben Spanyolországban. A teljes jelenlegi zöld portfóliója így 714 MWp-re növekedett - adta hírül a csoport.

A MET Csoport 2022. február 9-én és március 2-án részvényadásvételi szerződéseket írt alá olasz fejlesztőkkel, 100 százalékos tulajdonrészt szerezve öt zöldmezős fotovoltaikus erőműprojektben Közép- és Dél-Olaszországban. A naperőművek várhatóan 2024-ben lesznek építésre kész állapotban.

Április 7-én a MET 100 százalékos részesedést szerzett egy 50 MWp teljesítményű, szintén építésre kész állapotban lévő spanyolországi naperőmű-projektben. A Puerto Real-i beruházás a magas napsütéses óráiról ismert Andalúziában található. Az erőmű a tervek szerint 2023 nyarán kezdi meg a kereskedelmi termelést.

A MET Csoport piacbővítési stratégiájához a megfelelő szakértelmet az ebből a célból létrehozott Zöld Eszközök Divízió biztosítja. A cél 2023-ig 500 MW-os, 2026-ig pedig további 500 MW-os – azaz összesen 1 GW-os – megújuló energiaportfóliót létrehozni Európában. A vállalat ezért további szél- és naperőművek felvásárlását tervezi az Európai Unió egész területén, ezzel is aktív szerepet játszva az energiaátmenetben.

Növekedési stratégiánk azokra az európai piacokra összpontosít, ahol már jelen vagyunk - mondta Christian Hürlimann megújulókért felelős vezérigazgató (képünkön). A leányvállalataink már most is kínálnak zöld áramot és szolgáltatásokat ügyfeleiknek, és a zöld termékeket igénybe vevő partnerek aránya folyamatosan nő. A célunk földrajzilag is diverzifikált, 1 GW-os portfóliót létrehozni Európában, ezért fontos mérföldkő, hogy a mostani tranzakciók révén az olasz és a spanyol megújulóenergia-piacra is beléptünk.