Az 1990-es években Budapesten és Prágában üzemeltette központját Szemion Mogiljevics maffiózó, aki egykor az FBI körözési listáját is vezette. A maffiózók maffiózója címen emlegetett Mogiljevics vagyonát azzal szerezte, hogy a Szovjetunió területén élő zsidóknak lehetővé tette, hogy otthoni vagyonuk egy részét kimenekítsék Izraelbe. Saját bevallása tízezreket szöktetett ki így a Közel-Keletre.

Izrael viszont azóta is az orosz oligarchák egyik legfontosabb menedéke: már 1999-ben, amikor Vlagyimir Putyin először elnökké választva hadat üzent az oligarcháknak, a Jukosz olajcég három vezetője és tulajdonosa Leonyid Nyevzlin, Vlagyimir Dubov és Mihail Hodorkovszkij is Tel-Avivba menekült. Az első kettő Izraelben maradt, míg Hodorkovszkijt lopás és adócsalás vádjával 10 év börtönbüntetésre ítélték és Angliában kezdett élni. De ekkor érkezett az országban Mikhail Fridman és Petr Aven is, akik közepesen tehetős oligarchának számítottak Oroszországban, igazi vagyont Izraelben szereztek már.

Most Aven és Fridman is felkerült az amerikai-európai szankciós listákra, mert emigrációjukban is szoros kapcsolatot tartottak fenn Putyinnal. Izrael viszont ezeket a büntetőintézkedések - melyek a vagyonuk befagyasztására vonatkoznak - csak vonakodva lépteti életbe. Kellő idő marad arra, hogy legalább vagyonuk egy részét kimentsék. Ez a teszetoszaság pedig vonzó más zsidó felmenőkkel rendelkező oroszoknak is a Haaretz szerint.

Indulhat a roham

"Az üzletemberek özönleni fognak Izraelbe" - mondta egy oligarcháknak tanácsokat adó személy a lapnak.

"A Krím-félsziget annektálását követő amerikai szankciók nyomán üzletemberek szöktek Izraelbe, amit aztán egyfajta apadás követett. Abramovicsnak például portugál állampolgársága is van. Úgy tűnik, mintha Izrael sokuk számára már kevésbé lett volna vonzó. Most orosz üzletemberek hosszú sora érkezik, akiknek a vagyona dollármilliárdokban mérhető, és Izraelben fognak házat vásárolni. A Fridmanhoz és partneréhez, Petr Avenhez hasonló emberek elleni személyes szankciókra senki nem számított ebben a közegben. Európában ég a talaj a lábuk alatt, és ezt Izraelben is érezni fogják" - magyarázta, mikre számít.

Az izraeli lap szerint több lehetőség is van a vagyonkimentésre: egyrészt az országban egyszerű állampolgárságot szerezni, ha valakinek voltak zsidó felmenői. Sok orosz oligarcha pedig már rendelkezik ilyenekkel, azok közül is, akiket most büntettek Ukrajna oroszok általi lerohanása miatt.

Mások az offshore-paradicsomokban (Panama, Salamon-szigetek stb.) is rendelkeznek cégekkel, bankszámlákkal, amelyeket vagyonkimentésre használhatnak. Szakértők szerint sziszifuszi feladat lenne a világ adóparadicsomaiban tárolt tőkére összpontosítani. A 2016-ban kiszivárgott panamai dokumentumokból kiderült, hogy a Putyinhoz közel álló személyek mintegy 2 milliárd dollár értékben utaltak át pénzeszközöket adóparadicsomokban - és ez csak egy példa volt az oligarchák adóparadicsom-használatára.

Ingatlanok, alapítványok, offshore-cégek

A tőke kiszivattyúzásának másik módja az ingatlanokon keresztül történő vagyonkimentés, amely gyakorlat jól ismert az oligarchák körében Izraelben és az Egyesült Királyságban egyaránt. "Gyakran előfordul, hogy az oligarchák otthonainak ingatlanbejegyzésén nem a saját nevük szerepel, hanem egy valamilyen adóparadicsomban működő cég neve, mert így próbálják elrejteni a vagyonukat" - mondta Roy Agagny, a Megiddo Financial Solutions társ-vezérigazgatója a Haretznek. "Egy bank vagy állami vállalat esetében a szankciók hatékonyak, de a nyugati hatóságoknak nehéz lesz rátenniük a kezüket a vagyon jelentős részére, mivel a vagyontulajdon álcázott bejegyzése névtelen cégek használatával történik, ami megnehezíti a végső kedvezményezett azonosítását." A szankciókat a bankok és az állami vállalatok is alkalmazzák, Izraelben pedig sok ingatlan tulajdonosa rejtőzik ilyen fedőcégek mögé.

Ha az adóparadicsomok és az ingatlanok az oligarchák pénzeszközeinek praktikus helyszínei, akkor a jótékonykodás és a tudományos, kulturális és egyéb közintézményeknek nyújtott hozzájárulások olyan mechanizmusok, amelyek célja, hogy megvédjék jó hírüket a nyilvánosság előtt. Lehet, hogy a háború ezt a helyzetet is meg fogja változtatni, és arra mennek rá az oligarchák, hogy ezeknek juttatott támogatásokon keresztül mossák tisztára a pénzüket. A jótékonysági alapítványok átvilágítása szintén nehézkes, de Izraelben már a cikk elején említett Mogiljevics is használt jótékonysági szervezeteket a vagyon kimentésére.

Washington: meg ne próbálják, hagyni!

Az Egyesült Államok pénteken figyelmeztette Izraelt, hogy ne fogadjon el "piszkos pénzt" Oroszországtól, és felszólította Jeruzsálemet, hogy csatlakozzon a nyugati szankciókhoz, amelyekkel a Kremlt büntetik az ukrajnai invázió miatt. Jelezték, nem támogatják, hogy segítsék az oligarchákat, miközben látják, hogy több magánrepülőgép is utazott Oroszországból Izraelbe.

Az Egyesült Államok kelet-európai ügyekért felelős államtitkára, Victoria Nuland pénteken az izraeli 12-es csatorna híradójának azt mondta, hogy Izraelnek is csatlakoznia kellene a nyugati szankciókhoz, és ki kellene tiltania az orosz oligarchákat - írja a Times of Israel.

"Nem akarnak a Putyin háborúit tápláló piszkos pénzek utolsó menedékévé válni" - mondta Nuland. "Szóval bármit, amit Izrael képes megtenni, azt az ukránok és az Ukrajnát támogató nemzetközi koalíció is üdvözölné" - tette hozzá.

Arra vonatkozóan, hogy Izrael nyújtson-e katonai segítséget Ukrajnának, Nuland azt mondta, hogy ez az izraeli kormány kezében van.

"Ez Izrael szuverén döntése. Sok-sok demokrácia a világon kilép a komfortzónájából, hogy biztonsági és katonai támogatást nyújtson Ukrajnának. De a mi szempontunkból most az a legfontosabb, hogy [Izrael] csatlakozzon a pénzügyi szankciókhoz" - mondta Nuland jelezve, hogy következményei lehetnek annak, ha a jeruzsálemi kormány nem lép.