Márciusban 59 százalékkal nagyobb volt a romániai Airbnb-s szálláshelyek kihasználtsága, mint 2019 azonos időszakában - írta a Maszol. A tekintélyes arányú növekedéshez minden bizonnyal több köze van az Ukrajnában dúló háborúnak, mint a koronavírus-járvány lecsengésének.

Románia ukrajnai menekültek ezreit fogadta az elmúlt hónapban, akik közül egyesek Airbnb-szálláshelyeket vehettek igénybe – vélekednek a vendéglátósok Ezt a hipotézist támasztja alá, hogy február 24. és március 19. között Tulcea megyéban az Airbnb-s foglalások száma 391 százalékkal nőtt a február 1-23. időszakhoz képest. Mivel kora tavasszal a Duna-deltában minimális a turizmus, egyértelmű, hogy a robbanásszerű növekedést a menekültek okozták.

Az Airbnb arra biztatja a szálláshelyek tulajdonosait, hogy ingyen vagy kedvezményes áron szállásolják el a háború elől menekülőket. Korábban szállodatulajdonosok is arról számoltak be, hogy a háború kitörését követően, főleg a nagyvárosokban, sok foglalás történt ukrajnai magánszemélyek és Ukrajnában (is) működő cégek részéről. A legtöbb Airbnb szálláshely, 3300, Bukarestben van, majd Konstanca (2764), Brassó (1577), Nagyszeben (1032) és Kolozsvár (1028) következik.