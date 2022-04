A Tesla Bottal kapcsolatos munkák immár prioritást élveznek az elektromos autókat is gyártó cégnél – erről beszélt a milliárdos Elon Musk az electreknek, amit a hvg.hu szemlézett. Bár a projekt eddig is fontos volt a vállalatnál, az utóbbi időben még inkább azzá vált. Olyannyira, hogy a vállalat bizonyos autós fejlesztéseit el is halasztja, hogy a robottal kapcsolatos munkára koncentrálhassanak.

A Tesla Botot egy fejlesztői konferencián jelentette be Elon Musk, hangsúlyozva, hogy ez lehet a cég és talán a világ egyik első olyan eszköze, ami egy elhunyt ember emlékeit is képes lesz majd tovább vinni. Ehhez persze rengeteget kell fejleszteni, de a munka több mint jól halad.

Musk ugyanis azt mondta: lehetségesnek tartja, hogy a robotot már jövőre, azaz 2023-ban gyártani kezdjék. Ekkor még persze csak első változat lehet elérhető belőle, de már ez is óriási előrelépés lenne.

A robotot egyébként a munkaerőhiánnyal kapcsolatos problémák rendezésére találta ki a Tesla, de a cég mérnökei és Musk is egy sokkal előremutatóbb lehetőséget látott meg benne.