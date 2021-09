Úgy fest, a Lidlnek tetszik a közlekedési lámpás jelölési rendszer, újabb területen kap szerepet ez a megoldás. Ökocímkékkel segíti az eligazodást a termékek között a Lidl több mint 100 skóciai boltjában októbertől. Az Egyesült Királyságban elsőként indul a tesztüzem a boltláncnál, amely több mint 50 saját márkás terméknél jelenik meg – írja a Retail Gazette kiskereskedelmi szaklap.

Színkódol a Lidl

A közlekedési lámpák jelzéseit használó rendszer többek között teákon, kávékon és forró csokoládékon jelenik majd meg. A címkék pedig az üzletekben más helyeken is felbukkanó kommunikációt erősítik majd.

Az úgynevezett Eco-Score rendszer nyílt forráskódú adatokat használ, és önállóan minősíti az egyes termékeket a fenntarthatósági „teljesítményük” alapján. Ezután pedig színkódokat rendelnek hozzájuk: a zöld színű „A”-jelzés azt jelenti, hogy az adott termék alacsony hatású, míg a piros „E”-jelzés az erőteljes hatást jelenti.

A gyártási módszerek és a csomagolás is számít

Az új rendszer abban segíti a vásárlókat, hogy már ránézésre tudják, az adott termék megvásárlása milyen hatással van a környezetre. A termékek minősítéséhez az Eco-Score-rendszer önállóan értékel olyan különböző tényezők alapján, mint a gyártási módszereket, a biológiai sokféleségre gyakorolt hatás, a csomagolás, és a szén-dioxid-lábnyom.

Azok a termékek pedig jobb pontszámot kaptak, amelyek már eleve egy harmadik féltől származó követelményrendszerhez igazodnak, azaz például Fairtrade vagy a Rainforest Alliance által kibocsátott minősítéssel rendelkeznek. A Lidl ezzel megerősítené azt a vállalását is, hogy az olyan nyersanyagokat mint tea, kávé vagy kakaó 100 teljes egészében fenntartható forrásokból szerezze be. Amali Bunter, a brit Lidl etikus kereskedelemért felelős vezetője szerint a rendszer próbaüzeme hatalmas lépést jelent. Elmondta, hogy a vásárlók a mindennapokban vásárolt termékek környezeti hatásainak megértésében több támogatást várnak: a tesztüzem után a Lidl visszajelzéseket vár a vásárlóktól, mielőtt eldöntené, hogyan haladjon tovább az új címkézési rendszerrel.

A fenntarthatóságot segíti a Lidl írországi kezdeményezése is: az írországi üzletekben 2023-ig olyan automatákat telepítenek, amelyekbe a vásárlók bedobhatják a műanyagpalackokat és az alumíniumból készült konzervdobozokat. Cserébe a vásárlók levásárolható utalványt kapnak: termékenként 10 centet, összesen pedig maximum 2 eurót alkalmaként. A Lidl célja, hogy évente 1500 tonna műanyagot hasznosítson újra és készüljön belőlük új termék.

Az egészséges ételeket is lámpák mutatják

A Lidlnél nem csak a termékek környezetre, hanem az egészségre gyakorolt hatását is a közlekedési lámpás rendszerrel jelzik a brit boltokban.

A cég dietetikusok segítségével állította össze az új rendszert az angliai közegészségügyi szolgálat (Public Health England, PHE) tápanyag-kritériumai alapján, és a termékek csomagolásán színkódokkal mutatják majd a legfontosabb tudnivalókat. A rendszer a zsírokra, telített zsírsavakra, a cukorra és a sóra fókuszálnak majd. A szakemberek pedig évente több termékcsaládot értékelnek majd.

A magyar Lidl-leány még nem vezette be a közlekedési lámpás jelöléseket, amennyiben a nagy-britanniai tesztüzem beválik, könnyen lehet, hogy a magyarországi boltokban is megjelennek. A boltlánc külföldön bevált megoldásai közül például a Lidl Plus applikáció a brit piacon debütált a múlt évben, majd az idén a magyar cég is elindította.