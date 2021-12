Közel 84 járatát törölte, illetve törli a következő napokban a Wizz Air fapados légitársaság. A döntés hátterében az egyre jobban terjedő omikron-variáns áll - írja a vg.hu az aviacionline.com értesülése alapján.

A járattörlések harmada olaszországi célállomásokat érintett, de sok gép nem indul már Ciprusra, Törökországba és Norvégiába sem. 12 Bécsből induló járatot is érint, így onnan már nem elérhető Alghero, Charleroi, Köln, Dortmund, Eindhoven, Faro, Madrid, Menorca, Oslo, Stockholm-Skavsta, Tallinn és Varsó sem.

A törölt járatok között volt olyan, amelyiket csak nemrég indított el a vállalat, így az is beletartozott a döntésbe, hogy itt valószínűleg nem találta meg számításait a Wizz Air.

Az omikron ugyanis sokkal veszélyesebb a repülőkön utazókra. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) egészségügyi tanácsadója, David Powell szerint az omikron variáns veszélyességét jól mutatja, hogy a hatékony szellőztetés mellett is kétszer vagy akár háromszor is fertőzőbb lehet a deltánál.

Közben az Egyesült Államokban is sorra állítják le a karácsonyi repülőjáratokat. A CNN értesülései szerint három légitársaság is leállította a szenteste előtti járatait, de a Unites Airlines is 150 járatát törölte - írja a portál.